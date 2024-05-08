Теперь у Дзюбы виноват Галактионов. Как же все предсказуемо. Артем, пора тренировать!
В российском футболе снова обсуждают Дзюбу. Теперь у него Галактионов виноват. В лицо, мол, ничего не говорит — и не ставит. Гад и тихушник, не иначе!
Наверное, после того как Артем вышел с ЦСКА на замену при 3:1 в пользу «Локо», посмотрел футбол и стало 3:3, место в основе должно быть гарантировано пожизненно.
Последний на сегодня гол он забил 5 ноября «Спартаку» — кому ж еще. Потом пять матчей в основе — ноль. Пять на замену — ноль. И на лавочку. Но виноват, конечно, Галактионов.
Причем очередного «тренеришку» Артем на сей раз мочит не сам, а через своего представителя Гольдмана. Который начинает, и это очень забавно, с того, насколько стоически Дзюба переносит свое пребывание на лавке «Локомотива». Молчит и пашет. А мнимой токсичностью от него и не пахнет, потому что ее нет и никогда не было, этой токсичности. И, конечно же, Артем об этом интервью ничего не знал, Гольдман дал его по своей инициативе, чтобы морально поддержать друга.
Боже, какая же банальная и предсказуемая скука. Аж зубы от уныния сводит.
Иди-ка ты, Артем, уже тренировать. В футболе ты сделал много, спору нет, за один только ЧМ-2018 тебе спасибо, а за полем сделал еще больше. Пора. Избавь.
Ах да, ты же там чуть-чуть еще от Кержакова по голам за карьеру отстаешь, а это недопустимо, надо обгонять. В «Урал», в «Урал», там форвардов-ветеранов любят. Если не вылетит.
Прощальный матч тебе вряд ли какой-то клуб рискнет — и захочет — организовать, сколько бы ты за карьеру ни забил, хоть триста. А если сам соберешься, то благодарные болельщики вряд ли придут. Или придут, но сорвут.
А чемпионат мира в России — он был уже давно, чтобы люди плакали и благодарили. За него — заслужил, но до и после-то было много чего другого. Плакать и благодарить будут Акинфеева, когда он решит закончить. И вот ему прощальный матч точно устроят, и полный стадион придет. А ты выбрал свой путь.
Посмотрим, как ты сам будешь себя вести, оказавшись в шкуре Карпина, Эмери, Манчини, Семака, Галактионова и далее по списку, когда под тебя начнут копать новые Дзюбы. Все ведь возвращается.
Только к Слуцкому, пожалуйста, сейчас не езжай, даже если скучно станет. У него в Китае без тебя все хорошо. А хиханьки и хаханьки ему там Вася Березуцкий обеспечит, обойдутся и без тебя.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|27
|15
|6
|6
|45-24
|51
|
2
|Краснодар
|27
|14
|8
|5
|41-26
|50
|
3
|Динамо
|27
|14
|8
|5
|46-35
|50
|
4
|Локомотив
|27
|11
|11
|5
|45-37
|44
|
5
|Спартак
|27
|12
|7
|8
|37-31
|43
|
6
|Кр. Советов
|27
|11
|7
|9
|44-37
|40
|
7
|Ростов
|27
|11
|7
|9
|39-40
|40
|
8
|ЦСКА
|27
|9
|12
|6
|47-38
|39
|
9
|Рубин
|27
|10
|8
|9
|26-33
|38
|
10
|Ахмат
|27
|9
|5
|13
|30-38
|32
|
11
|Пари НН
|27
|8
|5
|14
|25-38
|29
|
12
|Оренбург
|27
|7
|8
|12
|31-36
|29
|
13
|Урал
|27
|7
|7
|13
|27-41
|28
|
14
|Факел
|27
|6
|10
|11
|20-29
|28
|
15
|Балтика
|27
|7
|5
|15
|29-34
|26
|
16
|Сочи
|27
|4
|8
|15
|28-43
|20
|10.05
|16:00
|
Кр. Советов – Ахмат
|- : -
|11.05
|14:00
|
Рубин – Ростов
|- : -
|11.05
|16:30
|
Спартак – Краснодар
|- : -
|11.05
|19:00
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|11.05
|21:30
|
Балтика – Динамо
|- : -
|12.05
|14:00
|
Оренбург – Локомотив
|- : -
|12.05
|16:30
|
Факел – Урал
|- : -
|12.05
|19:00
|
Сочи – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|14
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|13
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|7
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|21
|1
|9
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|22
|1
|3