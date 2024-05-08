Кожевников: «У всех бывают ошибки, но Ничушкин — мужик, все преодолел»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников похвалил российского нападающего «Колорадо» Валерия Ничушкина за игру в плей-офф НХЛ.

«Ничушкин — мужик. У всех бывают ошибки в жизни, но он молодец, все преодолел. Он талант. Программа помощи помогла ему перезагрузиться, поправить здоровье, теперь снова играет на высоком уровне. Отличный сезон проводит, забивает в плей-офф. И сейчас «Эвеланш» наравне с «Рейнджерс» претендуют на Кубок. Две самые сильные команды, по моему мнению», — приводит слова Кожевникова Metararings.ru.

В завершившемся регулярном чемпионате НХЛ россиянин провел 55 матчей, набрав 53 (28+25) очка. По ходу сезона Ничушкин принял участие в программе помощи игрокам, которую завершил в конце февраля и вновь присоединился к команде.

В плей-офф НХЛ 29-летний форвард сыграл 6 матчей за «Колорадо» и набрал 9 (8+1) очков. Ничушкин единолично возглавил гонку снайперов Кубка Стэнли-2024.