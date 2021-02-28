Капризова не остановить. Он снова забил, а партнеры уже носят его майку и называют «братишкой»

На этот раз новичок НХЛ снова огорчил «Лос-Анджелес», который «Миннесота» обыграла за 0,2 секунды до конца овертайма.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Лос-Анджелес» — 4:3 ОТ (2:0, 1:2, 0:1, 1:0)

Голы: Эрикссон Эк — 8 (Фиала, Гринуэй), 14:17 — 1:0. Штурм — 3 (Бьюгстад, Дамба), 17:25 — 2:0. Капризов — 6 (Раск, Сутер), 21:22 — 3:0. Даути — 5 (бол., Кемпе, Копитар), 22:51 — 3:1. Вагнер — 3, 31:41 — 3:2. Кемпе — 5 (бол., Даути, Копитар), 57:15 — 3:3. Дамба — 4 (Цуккарелло, Гринуэй), 64:59 — 4:3.

Вратари: Кяхкенен — Петерсен.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 42 (7+20+9+6) — 28 (11+10+6+1).

Наши: Капризов (19.37/4/+1) — -.

28 февраля. Сент-Пол. Xcel Energy Center.

И снова от рук нашего нападающего пострадал «Лос-Анджелес». Седьмая очная встреча этих команд закончилась пятой победой «Миннесоты», а Кирилл настолько свел всех с ума, что одноклубники носят майки с его изображением!

Только посмотрите, каким теперь модным стал Мэтт Дамба. Кстати, у Капризова в команде новое прозвище. Совсем недавно он превратился в «долларового Кирилла». Надпись на майке «Dollar Bill Kirill» (игра слов: Кирилл — долларовая купюра — англ.) намекает, кто здесь лучший.

we don't want to be dramatic...



but this is the most perfect shirt we have ever seen. pic.twitter.com/Y5uMZhZ5Yq — Minnesota Wild (@mnwild) February 28, 2021

Хотя матч для его команды оказался совсем непростым, ведь «Миннесота» умудрилась растерять преимущество в три шайбы. Капризов сделал счет 3:0. Сломавшаяся клюшка Виктора Раска только помогла шайбе попасть в нужные руки.

Victor Rask intentionally breaks his stick to deliver a pass to Kaprizov for a goal, canny vet move pic.twitter.com/pESAukkkJL — CJ Fogler #BlackLivesMatter (@cjzero) February 28, 2021

Россиянин мог заработать еще и результативную передачу, но Матс Цуккарелло не сумел удачно сыграть в этом эпизоде.

Kirill Kaprizov and this jersey matchup are both so elite pic.twitter.com/qGQ19ngSmP — Dimitri Filipovic (@DimFilipovic) February 28, 2021

Казалось, что встреча в кармане у «дикарей», но «Лос-Анджелес» набрал отличный ход и сейчас совсем не смотрится аутсайдером. Камбэк «королей» начал Дрю Даути, которого в прошлой игре эффектно обыграл Капризов, а за три минуты до финальной сирены точный бросок удался Адриану Кемпе.

So Swede!



Adrian Kempe's one-timer pays off. pic.twitter.com/VHXDYvjPh3 — LA Kings (@LAKings) February 28, 2021

Однако в овертайме точку поставил Мэтт Дамба. Причем сделал это за секунду до сирены. Ему нужно почаще надевать майку с изображением Капризова. Ну, или вообще раздать такие всей команде. Впрочем, если это и случится, то удивляться не стоит. Более суеверных людей, чем хоккеисты, найти сложно.

Таким образом, «Миннесота» одержала шестую победу подряд. Команда не просто находится в зоне плей-офф, но и соперничает с «Вегасом» за первую строчку дивизиона.

Капризов, который сегодня был признан второй звездой матча, продолжает шагать за призом лучшего новичка регулярного чемпионата. Как минимум, заявка на него сделана основательная. На данный момент у форварда 17 (6+11) результативных баллов.

Кирилл набирает очки в пятой встрече подряд. Рекордсмен среди новичков в истории клуба по этому показателю — Мариан Габорик (7 матчей). Россиянин имеет хорошие шансы в следующей встрече продлить свою серию, хотя с грозным «Вегасом» сделать это будет непросто.

Ну и немного юмора. После игры Дамба продемонстрировал свои навыки русского языка и назвал Капризова своим братишкой. Неплохо, Мэтт, неплохо!