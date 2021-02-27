Капризов уничтожил звездного канадца! Российский нападающий тащит «Миннесоту» в лидеры

Очередной результативный матч экс-форварда ЦСКА.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Лос-Анджелес» — 3:1 (3:0, 0:0, 0:1)

Голы: Капризов — 5 (Бродин, Цуккарелло), 12:33 — 1:0. Бьюгстад — 3 (Сутер, Сперджен), 14:31 — 2:0. Эрикссон Эк — 7 (Гринуэй, Фиала), 15:36 — 3:0. Картер — 4 (Атанасиу, Виларди), 57:10 — 3:1.

Вратари: Тэлбот — Куик (57:32).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 30 (16+6+8) — 28 (7+8+13).

Наши: Капризов (18.15/1/+1) — -.

27 февраля. Сент-Пол. Xcel Energy Center.

Шансы Кирилла Капризова выиграть приз лучшему новичку сезона, если все будет в порядке со здоровьем, выросли в геометрической прогрессии с появлением в составе Матса Цуккарелло. Опытный норвежец еще в ноябре перенес операцию на руке и вернулся в строй лишь в середине февраля, но успел набрать 9 (3+6) очков в пяти матчах.

Хорошо, когда в команде есть партнер, который тебя понимает. Капризов спелся с 33-летним Цуккарелло очень быстро, словно близко знаком с ним уже несколько лет. Сегодня в первом периоде, несмотря на три пропущенные шайбы, только действия вратаря Джонатана Куика позволили «Лос-Анджелесу» не опозориться по полной программе.

great play by kaprizov to set zuccarello up in front of the net pic.twitter.com/vJniaRVpeH — Hockey Wilderness (@hockeywildernes) February 27, 2021

Чуть ли не единственную возможность зацепиться за позитив калифорнийцы не использовали еще при счете 0:0. Дрю Даути отличным щелчком отправил шайбу в штангу ворот Кэма Тэлбота. Голкипер «Миннесоты» вышел в стартовом составе впервые со 2-го февраля, на три недели угодив в список НХЛ по Covid-19.

#LAKings best scoring chance so far in the game. Doughty off the post. Still scoreless in Minnesota. pic.twitter.com/agiD7Jev6u — Rink Royalty (@RinkRoyalty) February 27, 2021

«Лос-Анджелес» выиграл шесть матчей подряд. Этот факт никак не отнесешь к случайному стечению обстоятельств. Однако скорости и агрессивные действия хоккеистов «Уайлд» стали для гостей проблемой, на которую не нашлось достойного ответа. Капризов, играя в Западном дивизионе, где в цене умение вести борьбу, преодолевать эшелонированную оборону и эффективно действовать в позиционном нападении, чувствует себя прекрасно. Низкий центр тяжести, хороший контроль шайбы и здорово развитая способность в мгновение менять направление своего движения помогают россиянину в условиях самой плотной опеки на маленьких североамериканских площадках.

Защитник Даути — двукратный олимпийский чемпион в составе сборной Канады, два раза выигрывал Кубок Стэнли за «Лос-Анджелес», один из лучших в мире в в своем амплуа за последние лет 10 («Норрис Трофи» за сезон 2015/16). Возможно, 31-летний бородач чуть сбавил на протяжении пары сезонов, что легко объяснить общей деградацией «Кингз». Но в нынешнем чемпионате он смотрится очень достойно (15 очков в 18 играх и показатель полезности «+1» до встречи с «Миннесотой»). Будет странным, если через год его не окажется в составе канадцев на Олимпиаде.

Эту машину Капризов в моменте со своим голом заставил работать вхолостую, соорудив мощный шедевр: выдержал жесткий силовой приём, через несколько секунд подобрал шайбу после отскока от голкипера, ускользнул из-под контроля Даути и в падении завел ее в ворота. Вот так бы и в олимпийском Пекине!

Words can't describe how impressive of a skater Kirill Kaprizov is. pic.twitter.com/gNq8NozClZ — NHL (@NHL) February 27, 2021

Один даже самый блестящий по исполнению гол, забитый в первом периоде, крайне редко становится окончательным приговором. Времени для того, чтобы выбраться из неудачной ситуации, еще полно. Но игроки «Кингз» растерялись, не понимая, что надо делать. Совсем прибила их шайба Ника Бьюгстада, заброшенная им без помех с пятачка после невероятного отскока от борта.

Nick Bjugstad makes Quick pay for career goal No. 1??0??0!!! pic.twitter.com/w1SA1VUHkL — FOX Sports North (@fsnorth) February 27, 2021

После провала в первые 20 минут «Лос-Анджелес» сумел собраться и в оставшееся до финальной сирены время смотрелся как минимум не хуже соперника. Моменты возникали у ворот обеих команд. Тэлботу тоже хватало серьезной работы. «Миннесота» по сравнению с началом сезона стала играть повеселее, и во время просмотра матчей с ее участием в сон уже так не клонит. Немного жаль, что Капризов ограничился всего лишь одним баллом за результативность. Он упустил два верных шанса забить: попал в перекладину, подставив клюшку под прострел Цуккарелло, и промазал по пустым воротам в концовке при игре в формате «пять на шесть». Зато его команда одержала пятую победу подряд и взобралась уже на второе место в дивизионе.