Овечкин, два суперновичка и восемь вратарей. Большой гид по российским игрокам в НХЛ

Разбираемся, чего ждать от Овечкина, Малкина и Панарина, а также от новых лиц заокеанской лиги.

Сегодня ночью матчем между «Питтсбургом» и «Филадельфией» стартует новый сезон НХЛ. Прошлый регулярный чемпионат не был доигран из-за пандемии коронавируса, а обладатель Кубка Стэнли определился аж в сентябре — им стала «Тампа-Бэй».

Сейчас нас ждет 56-матчевая регулярка, в предполагаемых основных составах клубов НХЛ сейчас 43 российских игрока — 8 вратарей, 11 защитников и 24 нападающих. Мы оценили их перспективы в новом сезоне и надеемся, что россиян в НХЛ выступит намного больше. Ведь несколько перспективных игроков начнут сезон в АХЛ.

Вратари

Андрей Василевский, «Тампа-Бэй»

Статистика в прошлом сезоне: 52 матча, КН 2.56, 91,7% ОБ

С этого сезона вступает в силу его восьмилетний контракт с клубом (9,5 миллиона долларов в год), и это сильно осложнило клубу ситуацию с попаданием под потолок зарплат. Но станет ли кто-то спорить с тем, что Василевский заслужил свои деньги?

Антон Худобин, «Даллас»

Статистика в прошлом сезоне: 30 матчей, КН 2.22, 93,0% ОБ

Стал настоящим героем плей-офф, дотащив «Даллас» до финала Кубка Стэнли. Но в этом сезоне Худобину снова предстоит борьба за место основного вратаря с Беном Бишопом. Впрочем, сейчас именно россиянин выглядит фаворитом.

Семен Варламов, «Айлендерс»

Статистика в прошлом сезоне: 45 матчей, КН 2.62, 91,4% ОБ

Выиграл конкуренцию у Томаса Грайсса в прошлом сезоне и стал основным вратарем «Айлендерс». В новом сезоне у Варламова задача как минимум не проще — выдержать борьбу с Ильей Сорокиным. В клубе надеются, что Семен станет наставником для новичка НХЛ, и для Сорокина это оптимальный напарник.

Сергей Бобровский, «Флорида»

Статистика в прошлом сезоне: 50 матчей, КН 3.23, 90,0% ОБ

После подписания контракта с «Флоридой» на 10 миллионов долларов в гол Бобровский провел свой худший сезон в карьере. Да, есть сноски на ужасную игру команды в обороне, но даже резервные вратари выглядели увереннее Сергея. Нынешний сезон — отличная возможность доказать, что провал был недоразумением. Но сегодня стало известно, что Бобровский пропустит первые матчи сезона и непонятно, когда он вернется в строй.

Илья Самсонов, «Вашингтон»

Статистика в прошлом сезоне: 26 матчей, КН 2.55, 91,3% ОБ

Подвел команду, явившись перед плей-офф с травмой, полученной при катании на квадроцикле. Но в «Вашингтоне» все равно сделали ставку на российского вратаря, не предложив новый контракт Брэйдену Холтби. Бэкапом Самсонова должен был стать Лундквист, но из-за проблем с сердцем он завершил карьеру. После этого Самсонов — стопроцентный основной вратарь «Вашингтона», и ответственность возрастает по сравнению с прошлым сезоном.

Александр Георгиев, «Рейнджерс»

Статистика в прошлом сезоне: 34 матча, КН 3.04, 91,0% ОБ

Предполагалось, что именно Георгиев станет лишним в тройке вратарей «Рейнджерс», но в итоге клуб расторг легенду Лундквиста. Как оказалось, не зря: Хенрик уже не сыграет, а вот потерять Александра было бы очень обидно. Наш фаворит в борьбе за место номера один в «Рейнджерс» — все-таки Шестеркин, но и Георгиев порой впечатляет.

Игорь Шестеркин, «Рейнджерс»

Статистика в прошлом сезоне: 12 матчей, КН 2.52, 93,2% ОБ

Очень ярко дебютировал в НХЛ. Сам Игорь признается, что теперь ему легче психологически — если раньше его могли спустить в фарм-клуб, то теперь он точно будет играть в НХЛ. Причем, скорее всего, Шестеркин станет основным вратарем «Рейнджерс».

Илья Сорокин, «Айлендерс»

Статистика в прошлом сезоне: ЦСКА (КХЛ), 40 матчей, КН 1.50, 93,5% ОБ

Лучший вратарь КХЛ последних лет наконец-то доехал до НХЛ и с ходу вошел в список главных претендентов на «Колдер Трофи». Выше оцениваются шансы только Лафренье, Шестеркина и Капризова. Впрочем, сначала Сорокину нужно просто заиграть в новой для себя лиге. Это будет непросто, учитывая, что свой последний матч Илья провел в марте прошлого года.

АХЛ: Алексей Мельничук («Сан-Хосе»), Иван Просветов («Туксон»), Михаил Бердин («Манитоба»), Артем Загидулин («Стоктон»), Василий Демченко («Лаваль»)

Защитники

Иван Проворов, «Филадельфия»

Статистика в прошлом сезоне: 69 матчей, 36 (13+23) очков, «+11»

Лучший российский защитник и лучший защитник «Филадельфии». В рейтинге официального сайта НХЛ Проворов занял 16-е место среди игроков обороны лиги. Кажется, что в игре Ивана просто нет слабых мест. И если порой он будет играть по 30 минут за матч, никто не удивится.

Михаил Сергачев, «Тампа-Бэй»

Статистика в прошлом сезоне: 70 матчей, 34 (10+24) очка, «+15»

Выиграл Кубок Стэнли и очень продуктивно провел межсезонье. Запустил собственный бренд, устраивал тренировки для детей в Нижнекамске, болел за родной «Нефтехимик» и возмущался по поводу судейства. А еще и заключил новый трехлетний контракт с «Тампой», подвинувшись в деньгах ради клуба. Защитник такого уровня мог рассчитывать и на большее, чем 4,8 миллиона долларов в год.

Дмитрий Орлов, «Вашингтон»

Статистика в прошлом сезоне: 69 матчей, 27 (4+23) очков, «+5»

Очень уверенно отыграл прошлый сезон, но в плей-офф, как и вся команда, выглядел бледно. Роль Орлова в «Вашингтоне» не меняется уже давно: он выходит на лед в ключевые моменты, играет много.

Владислав Гавриков, «Коламбус»

Статистика в прошлом сезоне: 69 матчей, 18 (5+13) очков, «+1»

Очень удачно дебютировал в «Коламбусе»: с ходу стал защитником топ-4, получал много игрового времени. Следствием этого стал очень неплохой контракт на три года с зарплатой 2,8 миллиона долларов в год.

Никита Зайцев, «Оттава»

Статистика в прошлом сезоне: 58 матчей, 12 (1+11) очков, «-8»

Семейные проблемы мешали Зайцеву в прошлом сезоне, но теперь они в прошлом. Должен становиться лидером обороны «Оттавы», где много молодых защитников — Шабо, Браннстрем, Ярош. До появления в команде Коберна Зайцев был самым возрастным игроком обороны.

Дмитрий Куликов, «Нью-Джерси»

Статистика в прошлом сезоне: «Виннипег», 51 матч, 10 (2+8) очков, «-4»

Подписал скромный (1,15 миллиона долларов на год) контракт, что неудивительно — Куликов провел плохой сезон. Иногда оставался в запасе «Виннипега», а когда выходил, частенько ошибался. В системе главного тренера «Нью-Джерси» Линди Раффа должен прижиться — Куликов умеет играть в тело и обладает большим опытом.

Александр Романов, «Монреаль»

Статистика в прошлом сезоне: ЦСКА (КХЛ), 43 матча, 7 (0+7) очков, «+21»

Внук Зинэтулы Билялетдинова еще не сыграл в НХЛ ни одного матча, а в Монреале уже восторгаются им. «Нужно вырывать у него каждый участок льда. Даже во время простого упражнения можно увидеть, что он завершает силовые приемы», — удивляется нападающий Тайлер Тоффоли. Ожидается, что Романов начнет сезон в третьей паре, но вряд ли кто-то удивится, если вскоре он поднимется выше.

Никита Задоров, «Чикаго»

Статистика в прошлом сезоне: «Колорадо», 64 матча, 13 (4+9) очков, «+6»

Главный оратор среди российских энхаэловцев после обмена из «Колорадо» в «Чикаго» рассказал, что ему звонил лидер «Блэкхокс» Патрик Кейн: «Он рад, что ему больше не придется играть против такого защитника, как я». Хорошо, но то, что Задоров не признает свои ошибки и не понимает, за что в «Колорадо» его сажали в запас, пугает.

Никита Нестеров, «Калгари»

Статистика в прошлом сезоне: ЦСКА (КХЛ), 53 матча, 23 (7+16) очка, «+7»

Олимпийский чемпион-2018 долго находился в подвешенном состоянии, и итоговое решение Нестерова несколько удивило — в «Калгари» вообще нет проблем с защитниками. Но пока все идет к тому, что Никита начнет сезон в главной команде в третьей паре.

Илья Любушкин, «Аризона»

Статистика в прошлом сезоне: 51 матч, 4 (0+4) очка, «+4»

Защитник отыграл пять матчей за «Локомотив» до начала сезона в НХЛ, но из-за отъезда в Россию пропустит первые матчи «Аризоны». Из-за проблем с визой Любушкин пока так и не добрался до США. Это может сказать на его перспективах в клубе, но у Ильи односторонний контракт.

Артем Зуб, «Оттава»

Статистика в прошлом сезоне: СКА (КХЛ), 57 матчей, 22 (13+9) очков, «+35»

Стал лучшим защитником КХЛ в прошлом сезоне, показав феноменальную статистику. В НХЛ Зуб не был никем задрафтован и выбрал не самый сильный клуб. Но, по предварительным прогнозам, Артем начнет сезон в запасе — недавно «Оттава» выменяла опытного Коберна, да и в целом конкуренция в оборонительной линии существенно выше, чем в нападении.

АХЛ: Егор Замула («Лихай Вэлли»), Дмитрий Осипов («Рокфорд»), Никита Охотюк («Бингхэмптон»), Николай Кныжов («Сан-Хосе»), Александр Елесин («Стоктон»).

Нападающие

Артемий Панарин, «Рейнджерс»

Статистика в прошлом сезоне: 69 матчей, 95 (32+63) очков, «+36»

После перехода в «Рейнджерс» засиял еще ярче. Знал ли кто-то до этого, что Зибанежад — топовый игрок? А с Панариным рядом раскрылся даже Райан Строум. После появления Артемия всем любителям красивого хоккея можно смело включать матчи «Рейнджерс»: команда может не выиграть, но Панарин точно сделает что-то яркое.

Никита Кучеров, «Тампа-Бэй»

Статистика в прошлом сезоне: 68 матчей, 85 (33+52) очков, «+26»

До конца регулярного чемпионата мы не увидим Кучерова: ему сделали операцию на бедре, и возвращение лидера «Лайтнинга» ожидается только к плей-офф. «Тампа» в любом случае будет фаворитом Кубка Стэнли, а помещение Кучерова в список травмированных позволило клубу сэкономить деньги под потолком зарплат.

Александр Овечкин, «Вашингтон»

Статистика в прошлом сезоне: 68 матчей, 67 (48+19) очков, «-12»

Одна из главных тем нового сезона — подпишет ли Овечкин новый контракт с «Вашингтоном». Никто и не представляет Александра в другой команде, но пока требования игрока кажутся завышенными — появлялась информация о 13,5 миллиона долларов в год. Для хоккеиста, которому в сентябре исполнится 36 лет, это очень много. Да, Овечкин продолжает много забивать, но ветеранам такие деньги не дают.

Евгений Малкин, «Питтсбург»

Статистика в прошлом сезоне: 55 матчей, 74 (25+49) очка, «+7»

«Питтсбург» успели списать со счетов — Малкин, Кросби и Летанг становятся все старше, а молодых звезд в команде не прибавляется. Правда, ветераны по-прежнему в порядке. Малкин провел отличный прошлый сезон, хотя в плей-офф получалось немного.

Андрей Свечников, «Каролина»

Статистика в прошлом сезоне: 68 матч, 61 (24+37) очко, «+9»

Главный янгстер российского хоккея. В прошлом сезоне о Свечникове говорили все: он первым в истории НХЛ забил лакросс-гол, а позднее повторил свой трюк. Но 20-летний форвард прославился не только этим, но и классной игрой. Свечников больше ассистировал партнерам, чем в своем первом сезоне и укрепился в статусе главной звезды «Каролины».

Евгений Кузнецов, «Вашингтон»

Статистика в прошлом сезоне: 63 матча, 52 (19+33) очка, «-2»

Прошлый сезон получился у Кузнецова не самым удачным. Перед стартом нынешнего Евгения убрали из первой тройки, где он играл с Овечкиным. Но сейчас Кузнецов будет выходить вместе с Уилсоном, с которым часто играл вместе, и быстрым Враной. Ну и из первой спецбригады Евгения не убрали — статистика не должна упасть.

Александр Радулов, «Даллас»

Статистика в прошлом сезоне: 60 матчей, 34 (15+19) очка, «+8»

Стал одним из лидеров команды в плей-офф. Регулярку, правда, Радулов провел не слишком удачно. Чуть больше половины очка за игру — очень низкий показатель для игрока такого уровня. Впрочем, в кубковых матчах мы увидели того самого Радулова, теперь остается ждать продолжения.

Владимир Тарасенко, «Сент-Луис»

Статистика в прошлом сезоне: 10 матчей, 10 (3+7) очков, «-2»

В сентябре Тарасенко перенес операцию на левом плече, которая стала уже третьей. Владимир пропустил почти весь прошлый сезон и не сыграет на старте нынешнего. Сложно сказать, увидим ли мы прежнего Тарасенко, сейчас главное для игрока — залечить травму, чтобы больше не было рецидива.

Кирилл Капризов, «Миннесота»

Статистика в прошлом сезоне: ЦСКА (КХЛ), 57 матчей, 62 (33+29) очка, «+32»

Пожалуй, самый ожидаемый новичок этого сезона. Последние пару лет было понятно, что Капризов — игрок уровня НХЛ, оставалось только дождаться, когда он все-таки приедет. Разумеется, наигрывают Кирилла в ударном сочетании с Паризе и Бьюгстэдом: ждем матча с «Лос-Анджелесом» утром 15 января.

Денис Гурьянов, «Даллас»

Статистика в прошлом сезоне: 64 матча, 29 (20+9) очков, «+5»

Три сезона Гурьянов играл в фарм-клубе, и прошлый сезон стал для него прорывным. 20 голов в регулярке, 9 — в плей-офф — отличный результат для форварда, проведшего первый полноценный сезон в НХЛ.

Павел Бучневич, «Рейнджерс»

Статистика в прошлом сезоне: 68 матчей, 46 (16+30) очков, «+2»

Пока находится на вторых ролях в «Рейнджерс», но если бы постоянно играл в тройке с Панариным, набирал бы по очку за матч. Бучневич растет и прогрессирует, хотя в клубе наверняка ждут большего.

Евгений Дадонов, «Оттава»

Статистика в прошлом сезоне: 69 матчей, 47 (25+22) очков, «-7»

Переход Дадонова в «Оттаву» был воспринят неоднозначно: у форварда были варианты, и он мог стать частью контендера. В «Сенаторз» же команда только строится. Дадонов начнет сезон в тройке с Дереком Степаном и третьим номером драфта-2020 Тимом Штютцле.

Владислав Наместников, «Детройт»

Статистика в прошлом сезоне: «Рейнджерс"/"Оттава"/"Колорадо», 65 матчей, 31 (17+14) очко, «-5»

В прошлом сезоне успел поиграть за три команды, и было немного удивительно, что Наместников в итоге подписался с аутсайдером. Сам Владислав признался, что перейти в «Детройт» было его детской мечтой: за клуб играл его дядя Вячеслав Козлов. В тренинг-кемпе Наместников — один из лучших в команде, но уж слишком слабо выглядит состав «Детройта» по сравнению с конкурентами.

Никита Гусев, «Нью-Джерси»

Статистика в прошлом сезоне: 66 матчей, 44 (13+31) очка, «-15»

Адаптация к НХЛ получилась непростой: по ходу прошлого сезона то и дело появлялись слухи об обмене Гусева. Рафф уже успел покритиковать российского форварда за недостаточную отработку в обороне. Но ведь Гусев никогда и не был суперчеккером. Многое зависит от начала сезона: контракт Никиты с «Дэвилз» заканчивается, и, если он проявит себя лидером, никто от него не избавится.

Илья Михеев, «Торонто»

Статистика в прошлом сезоне: 39 матчей, 23 (8+15) очка, «+7»

Очень ярко провел первую половину дебютного сезона в НХЛ. Михеев рассчитывал на зарплату в 2,7 миллиона долларов в год, а в итоге подписал двухлетнее соглашение на 1,645 миллиона в год. Все понимают, что в «Торонто» есть суперзвезды Марнер, Мэттьюс, Таварес, а Михеев и остальные — лишь свита. Но Илья хорошо смотрится в любом сочетании, и очень вероятно, что он начнет сезон в топ-6.

Александр Барабанов, «Торонто»

Статистика в прошлом сезоне: СКА (КХЛ), 43 матча, 20 (11+9) очков, «-5»

Форвард с лучшим катанием в КХЛ решился на переезд в Северную Америку, хотя с финансовой стороны для Барабанова это очень невыгодно. Но в игрока верят в «Торонто», и сезон Александр начнет в основе. Пусть и в четвертой тройке.

Артем Анисимов, «Оттава»

Статистика в прошлом сезоне: 49 матчей, 20 (15+5) очков, «-15»

У Анисимова последний контрактный год, и «Оттава» наверняка будет искать варианты его обмена по ходу сезона. «Сенаторз» вряд ли будут претендовать на попадание в плей-офф, а за Артема можно получить компенсацию.

Валерий Ничушкин, «Колорадо»

Статистика в прошлом сезоне: 65 матчей, 27 (13+14) очков, «+26»

Из игрока, которого считали ненужным и над которым смеялись все, Ничушкин превратился в одного из главных форвардов «Колорадо». Просто посмотрите на его показатель полезности. «Эвеланш» считались одним из самых «русских» клубов, но не стали держаться ни за Задорова, ни за Наместникова, ни тем более за Каменева. А вот Ничушкина сохранили.

Григорий Денисенко, «Флорида»

Статистика в прошлом сезоне: «Локомотив» (КХЛ), 38 матчей, 12 (6+6) очков, «+1»

Не блистал в КХЛ, но «Флорида» дает шанс игроку, выбранному в первом раунде драфта. Наверняка дополнительной мотивацией для Денисенко будут слова бывшего главного тренера «Локомотива» Майка Пелино, заявившего, что уровень Григория сейчас — АХЛ.

Михаил Григоренко, «Коламбус»

Статистика в прошлом сезоне: ЦСКА (КХЛ), 47 матчей, 41 (19+22) очко, «+16»

Предпринял вторую попытку закрепиться в НХЛ. После того как «Баффало» задрафтовал Григоренко в 2012 году под 12-м номером, у него были шансы заиграть и там, и в «Колорадо». В 2017-м Михаил принял решение вернуться в ЦСКА, где показал себя креативным игроком, хотя в НХЛ его рассматривали как чеккера.

Иван Барбашев, «Сент-Луис»

Статистика в прошлом сезоне: 69 матчей, 26 (11+15) очков, «+4»

Сильнейший центрфорвард оборонительного плана среди россиян. Из-за рождения сына Барбашев покидал «пузырь» во время плей-офф, и было заметно, как «Сент-Луису» не хватает российского нападающего.

Яков Тренин, «Нэшвилл»

Статистика в прошлом сезоне: 21 матч, 6 (2+4) очка, «+1»

Один из немногих игроков НХЛ, кто в этом сезоне уже получил игровую практику. СКА взял Тренина в аренду у «Нэшвилла», но стать звездой КХЛ за это время у Якова не получилось — всего 7 (4+3) очков в 21 матче. В «Предаторс» от форварда вряд ли будут ждать высокой результативности: пока он не поднимался выше третьего звена.

Александр Волков, «Тампа-Бэй»

Статистика в прошлом сезоне: «Сиракьюз» (АХЛ), 46 матчей, 30 (9+21) очков, «-6»

Сыграл в прошлом сезоне всего 9 матчей в регулярке и просидел в запасе весь плей-офф, чтобы выйти в последнем матче. И Волков отыграл его отлично, заработав удаление, после которого «Тампа» забила победный гол в шестом матче финала против «Далласа». В этом сезоне 23-летний форвард должен появляться в составе чаще.

Евгений Свечников, «Детройт»

Статистика в прошлом сезоне: «Грэнд Рэпидс» (АХЛ), 51 матч, 25 (11+14) очков, «-10»

На днях «Детройт» выставил Свечникова-старшего на драфт отказов, но это не значит, что Евгений больше не сыграет за клуб. Если ни один клуб не заберет форварда, то он останется в «Детройте». Среди кандидатов на Свечникова называют «Эдмонтон» и «Каролину», за которую играет его младший брат Андрей. Сыграть друг против друга у них не получилось, так может, получится вместе?

АХЛ: Егор Соколов («Белльвилль»), Андрей Алтыбармакян («Рокфорд»), Дмитрий Соколов («Айова»), Максим Летунов («Сан-Хосе»), Дмитрий Завгородний («Стоктон»), Михаил Мальцев («Бингхэмптон»), Арсен Хисамутдинов («Лаваль»), Виталий Абрамов («Белльвилль»).