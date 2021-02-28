«Детройт» отказался от россиянина, но тот не опустил рук. Старший Свечников вернулся в НХЛ спустя полтора года и сразу отличился

Брат лучшего молодого игрока России Андрея Свечникова сыграл впервые с октября 2019 года и набрал 2 (1+1) очка.

Кошмар Худобина

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй» — «Даллас» — 5:0 (1:0, 3:0, 1:0)

Голы: Палат — 8 (бол.), 13:18 — 1:0. Чирелли — 5 (мен., Стэмкос, Рутта), 24:06 — 2:0. Пойнт — 7 (Джонсон, Сергачев), 28:17 — 3:0. Марун — 2 (бол., Джонсон, Сергачев), 35:12 — 4:0. Стэмкос — 10 (Чирелли), 41:07 — 5:0. Вратари: Василевский — Худобин (Эттингер, 41:07). Штраф: 19 — 11. Броски: 22 (6+10+6) — 20 (6+8+6). Наши: Волков (12.00/0/0), Сергачев (21.40/1/+1) — Гурьянов (14.17/0/-2).

28 февраля. Тампа. Amalie Arena.

Российская вратарская дуэль, как и минувшей осенью, осталась за Андреем Василевским. Голкипер «молний» заработал очередной «сухарь», а его команда одержала четвертую победу подряд.

Очень хотелось борьбы и сумасшедшего накала в этот вечер, но, увы. То ли холода в Техасе так повлияли на «Старз», то ли команда встала не с той ноги. Абсолютно ничего не получалось у подопечных Рика Боунесса. Возможно, «Далласу» не хватает Александра Радулова, который восстанавливается после травмы и в ближайшее время должен появиться на льду.

А вот у «Тампы» в строй вернулся Энтони Сирелли, отсутствовавший более двух недель из-за повреждения. Канадец решил долго не раскачиваться и сразу отметился голом. Причем сделал это в меньшинстве.

В двух шайбах своей команды поучаствовал Михаил Сергачев. На счету российского защитника две результативные передачи. Именно он начал атаку, которую шикарным проходом завершил Брэйден Поинт.

Brayden Point, ladies and gentlemen!! ? pic.twitter.com/vQXKNcymJp — Tampa Bay Lightning (@TBLightning) February 28, 2021

Для Антона Худобина игра стала настоящим кошмаром. Он пропустил пять голов после 17 бросков. В начале третьего периода россиянин отправился на лавку, уступив место Джейку Эттингеру.

Лучшим игроком встречи был признан Андрей Василевский. Он оформил свой 23-й сухарь в карьере и второй подряд в текущем сезоне.

Back-to-back shutout victories for Andrei Vasilevskiy! @TBLightning win 5-0 in their first meeting with the Stars this season! #GoBolts pic.twitter.com/poUEjRoZ9v — FOX Sports Bolts (@FOXSportsBolts) February 28, 2021

Куда делся Малкин?

«Айлендерс» — «Питтсбург» — 3:4 ОТ (1:0, 2:2, 0:1, 0:1)

Голы: Нельсон — 6 (бол., Вальстрем, Ледди), 18:40 — 1:0. Барзал — 8 (Ли, Мэйфилд), 21:34 — 2:0. Кросби — 7 (бол., Летанг), 22:17 — 2:1. Летанг — 3 (Капанен, Гюнтцель), 22:43 — 2:2. Бэйли — 2 (Бовилье, Нельсон), 34:51 — 3:2. Маккэн — 3 (Малкин, Марино), 40:18 — 3:3. Летанг — 4 (Кросби), 64:34 — 3:4. Вратари: Варламов — Джерри. Штраф: 10 — 2. Броски: 27 (9+10+6+2) — 31 (7+10+11+3). Наши: — - Малкин (20.54/2/0).

28 февраля. Нью-Йорк. Nassau Coliseum.

Отличный матч выдали «Айлендерс» и «Питтсбург». «Пингвинам» было важно реабилитироваться за поражение от «Вашингтона» и у команды Майка Салливана это получилось. Хотя попотеть пришлось.

«Питтсбург» уступал походу встречи 0:2, но, благодаря шайбам Криса Летанга и Сидни Кросби сумел вернуться в игру. Вскоре гостям вновь пришлось отыгрывать, однако Евгений Малкин классно ускорился и выдал точную передачу на Джареда Маккана.

18 seconds into the 3rd period and Jared McCann is already making the Islanders pay! pic.twitter.com/l2XopdgstM — Pittsburgh Penguins (@penguins) February 28, 2021

Автором победной шайбы в овертайме стал Летанг, который был признан лучшим игроком матча. В эпизоде с голом неудачно сыграл Семен Варламов, который не справился с не самым сложным броском.

KRISTOPHER JOSEPH PIERRE IRWIN LETANG, FOLKS. pic.twitter.com/jDlg80JdSE — Pittsburgh Penguins (@penguins) February 28, 2021

Малкин хоть и отметился сегодня пасом, но в очередной раз выглядел бледной тенью самого себя. В 19 матчах россиянин забросил всего четыре шайбы при показателе полезности «минус 8». Американские болельщики жестко критикуют Евгения в твиттере и даже не против обмена форварда в другую команду.

Евгений Свечников сыграл первый матч в сезоне

«Чикаго» — «Детройт» — 3:5 (0:1, 1:2, 2:2)

Голы: Райан — 6 (Фаббри, Декейсер), 10:27 — 0:1. Дебринкэт — 10 (де Хаан, Боквист), 33:53 — 1:1. Хелм — 1 (Гленденинг, Эрне), 34:09 — 1:2. Юос — 2 (бол., Фаббри, Задина), 38:27 — 1:3. Свечников — 1 (Нильсен, Филппула), 42:33 — 1:4. Янмарк — 7 (Седерберг, Боквист), 44:43 — 2:4. Нильсен — 1 (Свечников, Филппула), 48:15 — 2:5. Кубалик — 7 (Хагель, Кемпф), 59:48 — 3:5. Вратари: Суббан — Бернье. Штраф: 2 — 2. Броски: 36 (13+10+13) — 32 (7+14+11). Наши: Задоров (18.12/2/-1) — Наместников (16.48/3/-1), Свечников (12.04/3/+1).

28 февраля. Чикаго. United Center.

Может, хоть теперь черная полоса для российского форварда «Детройта» закончится? То недоверие со стороны клуба, то травмы, то драфт отказов. Однако Евгений не опускает руки. Сегодня «Ред Уингз» уверенно обыграли «Чикаго», а Свечников внес существенный вклад в победу своей команды.

Сперва россиянин отметился голом в ворота Малкольма Суббана.

А затем записал на свой счет результативную передачу на Франса Нильсена.

Now NIELSEN is getting in on the action—his first of the year ? #LGRW

pic.twitter.com/Ksjm9C8cE6 — Barstool Detroit (@BSMotorCity) February 28, 2021

Этот матч стал 21-м в карьере в НХЛ для Свечникова. В прошлом сезоне он сыграл за «крыльев» четыре игры — в октябре 2019-го. Теперь точно есть шанс заявить о себе. Ну, или хотя бы попробовать.