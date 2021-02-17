У Сорокина первый «сухарь» в НХЛ. В клубе не критиковали его после неудачного старта

Илья отразил все 20 бросков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Баффало» — «Айлендерс» — 0:3 (0:2, 0:0, 0:1)

Голы: Ли — 6 (Добсон, Бэйли), 4:43 — 0:1. Пажо — 6 (Пулок, Ледди), 11:58 — 0:2. Ли — 7 (п.в., Бэйли, Пажо), 59:59 — 0:3. Вратари: Хаттон (56:51 — 58:40, 58:56) — Сорокин. Штраф: 4 — 4. Броски: 20 (9+3+8) — 24 (10+5+9). 17 февраля. Баффало. KeyBank Center.

В последние два-три года в «Айлендерс» ждали Илью Сорокина не меньше, чем в «Миннесоте» — Кирилла Капризова. Прошлым летом североамериканские журналисты, освещающие «островитян», прогнозировали, что олимпийский чемпион и лучший голкипер КХЛ последних нескольких лет сразу может выстрелить в НХЛ и сразу побороться с Семеном Варламовым за место первого номера.

Многих поразило, что воспитанник «Кузни» еще за несколько месяцев до официального открытия тренировочного лагеря прилетел в Нью-Йорк, чтобы спокойно начать адаптацию к североамериканскому хоккею и поработать с тренером вратарей «Айлендерс» Митчем Корном. Пока Сорокин впахивал, болельщики «Айлендерс» не скупились на восторженные отзывы о россиянине каждый раз, когда в сеть попадало очередное видео с его тренировок.

Только уже в начале регулярки реальность для Сорокина оказалась полна разочарований. Пока фанаты на предсезонке мечтали, как обладатель Кубка Гагарина начнет в «Айлендерс» «сушить» матч за матчем, генеральный менеджер «островитян» Лу Ламорелло решил перестраховаться. Он подписал 34-летнего американца Кори Шнайдера, и показал, что уроженец Междуреченска еще не настолько силен, чтобы быть безальтернативным бэкапом за спиной у Варламова.

Насколько дальновидным оказалось решение старика Ламорелло, все увидели с первых игр Сорокина за «Айлендерс». Три поражения в трех матчах и одиннадцать пропущенных шайб — казалось бы, катастрофа, учитывая то, что россиянину досталась одна из самых режимных оборон лиги. Однако в клубе подошли к дебюту Ильи с холодной головой.

«Нужно ли ему провести пару матчей в АХЛ? Мы будем делать то, что будет правильно для Ильи и для команды. Но мы чувствуем, что он в порядке. К сожалению, его дебют в НХЛ произошел при неудачных обстоятельствах, но он очень талантливый молодой человек, очень целеустремленный молодой человек, его ждет огромный успех.

Если мы посчитаем правильным дать ему пару игр в АХЛ, мы отправим его туда. Но прямо сейчас мы чувствуем, что он способен играть здесь. В определенное время мы решим, считаем ли необходимым отправить его на пару матчей в АХЛ. В настоящее время мы так не считаем", — говорил Ламорелло пару дней назад.

После того, как Сорокин в самом начале февраля пропустил четыре гола от «Филадельфии», место в воротах «Айлендерс» забрал Варламов, с которым «островитяне» стабильно побеждают и набирают очки. Но сегодня Тротц впервые за полмесяца предоставил 32-летнему голкиперу передышку, дав шанс его молодому соотечественнику. И Сорокин не просто одержал первую победу в НХЛ, но и оформил первый сухарь.

Ilya Sorokin gets his first career NHL win by posting a 20-save @pepsi shutout? pic.twitter.com/JK3AdWQzp7 — NHL (@NHL) February 17, 2021

Если смотреть исключительно на протокол, то в двадцати отраженных бросках от многострадального «Баффало» нет ничего выдающегося. Однако Сорокин не только поймал то, что и должен ловить, но и в ключевые моменты реально подтащил команду.

В середине первого периода при счете 2:0 в пользу «Айлендерс» он не дал забить Тэйлору Холлу, которого на своей синей линии забыли защитники.

Hall stopped by Sorokin on a breakaway. pic.twitter.com/Lmm60UFVAy — The Charging Buffalo (@TheChargingBUF) February 17, 2021

А по-настоящему спас гостей россиянин уже на экваторе третьей двадцатиминутки, когда роскошно среагировал на убойный бросок в упор от Виктора Олофссона и эффектно забрал шайбу в ловушку. Стань счет 2:1 за двенадцать минут до сирены, и «Айлендерс» ждала бы очень веселая и бодрая концовка. Правда, через несколько минут все тот же Олофссон мог лишить Илью сухаря — швед забросил в большинстве, но чуть позже судьи отменили его гол из-за офсайда.

Congratulations to Ilya Sorokin on his 1st NHL Win, 1st NHL shutout and 1st extra sauce on the glove save for a nice highlight



This kid is going to be a highlight real his whole career pic.twitter.com/qyYIerkPfO — DartGuy (@LeafsMaz20) February 17, 2021

Don't worry, Sorokin will beat the Sabres by himself if he has to pic.twitter.com/CBEDPqSptP — YESUV? (@IslesWhiteSUV) February 17, 2021

После такой игры Сорокин, разумеется, не вытеснит с позиции стартера Варламова, но точно получит огромный заряд уверенности, которой ему так не хватало после неудачного старта.

А пока просто посмотрите, с какой любовью «Айлендерс» поздравляют Сорокина с первой победой в НХЛ. Сегодня он действительно спас своих новых партнеров.