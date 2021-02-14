Российский нападающий забил первый гол в НХЛ. Он закрепился в основе топ-клуба лиги

Александр Волков поразил ворота «Флориды».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Флорида» — «Тампа-Бэй» — 1:6 (0:0, 0:4, 1:2)

Голы: Палат — 6 (бол., Хедман, Сергачев), 24:11 — 0:1. Жозеф — 5, 25:32 — 0:2. Джонсон — 2 (Смит), 32:58 — 0:3. Джонсон — 3 (Палат, Рутта), 39:48 — 0:4. Ватрано — 3 (Коннолли, Луостаринен), 49:47 — 1:4. Волков — 1 (Смит, Жозеф), 50:58 — 1:5. Гудроу — 3 (Гурд), 55:45 — 1:6. Вратари: Бобровский — Василевский. Штраф: 17 — 19. Броски: 34 (11+14+9) — 28 (4+17+7). Наши: — - Волков (9.44/3/+2), Сергачев (22.29/0/-1). 14 февраля. Майами. BB&T Center.

Вторая серия противостояния лидеров Центрального дивизиона за два дня получилась не слишком богатой на острые сюжеты. «Тампа», несмотря на серьезные потери в составе, сравнительно легко отыгралась за поражение двухдневной давности. Этому можно найти объяснение. Игры друг против друга в течение короткого промежутка времени приводят к тому, что соперник изучается куда тщательнее, чем когда-либо, если не считать плей-офф. Есть время, чтобы исправить собственные недочеты.

Когда в воротах находится сам Андрей Василевский, то наивно рассчитывать каждый раз на заброшенные шайбы. Наконец, «Тампа» потеряла двух ведущих нападающих — Стивен Стэмкос сдал подозрительный тест на коронавирус, а Энтони Сирелли в прошлой игре повредил плечо, проводя силовой прием, и пропустит несколько недель. Но это обстоятельство только подстегнуло команду, допустившую минимум ошибок.

Василевский поначалу вступал в дело почаще, чем Бобровский, и не давал повода усомниться в своей надежности. С таким голкипером и в разведку, и на штурм крепости, и вообще куда угодно сходить можно. Уверенно, технично, спокойно — как и подобает лучшему в своем деле. Вторая по реализации большинства команда лиги осталась ни с чем, хотя имела четыре минуты на реализацию после двойного малого штрафа Виктора Хедмана.

Vasilevskiy keeps the Panthers off the board with two big saves late in the first period, Dave Mishkin on the call #GoBolts pic.twitter.com/WpkvjvlRRE — Bucs Rays Bolts (@BucsRaysBoltsYT) February 14, 2021

Бобровскому в нынешнем чемпионате грех пенять на своих защитников. В первом периоде они почти не подпускали соперника на хорошие позиции для броска. По сравнению с прошлым сезоном разница колоссальная, поэтому высокое место «Флориды» в таблице объяснить не так сложно. Однако в первом периоде ближе к голу была именно «Тампа». Лучший полевой игрок в ее составе Брэйден Пойнт в быстрой атаке бросал из-под защитника и попал в штангу.

Brayden Point rings it off the post, Killorn throws a late hit, and Weegar responds with a series of gloved punches pic.twitter.com/0uS5gAwByK — Bucs Rays Bolts (@BucsRaysBoltsYT) February 14, 2021

Даже без травмированных Никиты Кучерова, Стэмкоса и Сирелли «Болтс» опасны в атаке. Свое первое в игре большинство действующий обладатель Кубка Стэнли изящно преобразовал в забитый гол. Оказывается, у Ондржея Палата щелчок в касание тоже что надо. Когда здоровы все лидеры, чех держится скромнее.

Dave Mishkin calls Ondrej Palat's power play goal to put the Lightning up 1-0 in South Florida #GoBolts pic.twitter.com/msse0hdROv — Bucs Rays Bolts (@BucsRaysBoltsYT) February 14, 2021

Одна шайба изменила в игре почти все. Хоккей стал более открытым, что нельзя объяснить только фактором второго периода и дальней скамейки. Хотя один раз игроки «Флориды» долгое время не могли смениться, катались уже на прямых ногах, еле дышали и чудом не пропустили. Разогнавшуюся «Тампу» было остановить не проще, чем летящий вперед на полном ходу поезд.

Обе команды входят в число лучших по игре во вторых периодах. У «Пантерс» на этот раз ничего с оппонентом сделать не получилось. Жозеф заблокировал бросок Александра Веннберга, убежал «один в ноль» и в издевательской манере разобрался с Бобровским.

Dave Mishkin calls Mathieu Joseph's breakaway goal to extend the Lightning's lead over the Panthers #GoBolts pic.twitter.com/LBthjd8Q3V — Bucs Rays Bolts (@BucsRaysBoltsYT) February 14, 2021

«Флорида» не развалилась, если говорить об игре в общем. Василевский часто оказывался в центре событий и совсем не скучал. А вот с обороной в этом матче у команды оказались большие проблемы. Бобровского снова было бы сложно упрекнуть в пропущенных шайбах, если не смотреть на его контракт и блестящего коллегу на противоположной стороне, который выручал раз за разом. В идеальном мире Василевский заслужил «сухарь». В ситуации с броском Ватрано голкипер «Тампы» мог бы сработать получше. Но даже с учетом этого гола сомнений в том, кто был лучшим игроком матча, не возникло.

Vasilevskiy robs Duclair, Dave Mishkin and Phil Esposito absolutely seething over a missed icing call before the chance #GoBolts pic.twitter.com/RZQugPcV8l — Bucs Rays Bolts (@BucsRaysBoltsYT) February 14, 2021

Дополнительным бонус для победителей стал первый в карьере гол на уровне НХЛ от Александра Волкова. Третьему звену «Лайтнинг» удалась отличная контратака, который с близкого расстояния завершил российский нападающий. Воспитанник московского хоккея провел несколько лет в системе СКА и летом 2017 года уехал в Северную Америку, когда ему исполнилось лишь 20. Волков долгое время играл в фарм-клубе, но вышел в шестом матче финала Кубка Стэнли в октябре прошлого года. В нынешнем сезоне он, наконец, близок к тому, чтобы закрепиться в основном составе. Теперь на его счету 3 (1+2) в 8 играх.

«Аризона» — «Сент-Луис» — 4:5 ОТ (1:2, 1:1, 2:1, 0:1)

Голы: Гарлэнд — 6, 0:21 — 1:0. Клиффорд — 3 (Де ла Росе), 5:46 — 1:1. Сэнфорд — 2 (Барбашев, Краг), 13:22 — 1:2. Хейтон — 2 (Келлер, Чикран), 25:27 — 2:2. Барбашев — 2 (О`Райлли, Перрон), 27:09 — 2:3. Н. Шмалц — 6 (Демерс, Экман-Ларссон), 41:50 — 3:3. Хант — 1 (Фишер), 51:23 — 4:3. Киру — 6 (Хоффман), 54:23 — 4:4. Хоффман — 5 (Сундквист, Данн), 61:49 — 4:5. Вратари: Раанта — Хуссо. Штраф: 4 — 4. Броски: 36 (16+14+5+1) — 34 (14+6+12+2). Наши: Любушкин (12.03/0/-3) — Барбашев (17.58/3/+2). 14 февраля. Глендейл. Gila River Arena.

Борьба с треклятой «короной» в НХЛ приводит к многочисленным переносам и подчас совершенно забавным ситуациям. «Сент-Луис» и «Аризона» вынуждены провести между собой семь матчей подряд за полторы недели! Несложно представить, насколько успели надоесть друг другу соперники. «Койоты» на удивление оказывают достойное сопротивление, несмотря на приличную разницу в силе составов: три победы в шести встречах и семь набранных очков.

«Блюз» мешают травмы, из-за которых им приходится играть без важных нападающих Владимира Тарасенко, Тайлера Бозака, Роберта Томаса. Остался вне заявки и Джейден Шварц — его в самый последний момент заменил резервист Остин Погански. Расклад для команды не радостный, но персонально российский форвард Иван Барбашев от этого выиграл. Он начал чемпионат откровенно плохо. Но главный тренер Крэйг Беруби провел с ним беседу и повысил до первой тройки, руководствуясь не только проблемами с травмированными.

Россиянин, оказавшись на левом краю рядом с лидерами «Сент-Луиса» Райаном О'Райлли и Давидом Перроном, встрепенулся сам и зажег энергией партнеров. Третий матч подряд Барбашев вышел в ведущем звене и выдал свою лучшую игру в чемпионате. Он активно идет в прессинг, лезет в борьбу и агрессивно действует у чужих ворот. Русский форвард удачно завладел шайбой в левом углу и отправил ее на пятачок под бросок Заку Сэнфорду.

Excellent screen by Austin Poganski, sensational shot by Zach Sanford. That's how we do it. #stlblues pic.twitter.com/d8JWSHOZib — St. Louis Blues (@StLouisBlues) February 14, 2021

Второй свой гол в чемпионате Барбашев забил в фирменном стиле, оказавшись в нужный момент там, где и было надо — в непосредственной близости от вражеских ворот. Четыре очка (2+2) в трех играх выглядят заслуженной наградой для форварда, который не выходит в большинстве. В конце третьего периода при счете 4:4 он забил еще, но арбитры справедливо отменили взятие ворот из-за контакта шайбы с высоко поднятой клюшкой россиянина.