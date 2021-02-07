Лучший матч Овечкина в сезоне: дубль и два шикарных паса! Но «Вашингтон» и это не спасло

Александр набрал четыре очка.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Филадельфия» — 4:7 (2:1, 2:3, 0:3)

Голы: Овечкин — 4 (бол., Уилсон, Эллер), 11:11 — 1:0. Уилсон — 5 (Бэкстрем, Овечкин), 16:36 — 2:0. Лотон — 2 (Густафссон, Фэраби), 18:33 — 2:1. Лотон — 3 (Фэраби, ван Римсдайк), 22:29 — 2:2. Овечкин — 5 (Бэкстрем, Уилсон), 24:08 — 3:2. Хегг — 1 (Обе-Кубель, Кутюрье), 27:50 — 3:3. ван Римсдайк — 7, 36:36 — 3:4. Бэкстрем — 6 (Овечкин, Уилсон), 39:03 — 4:4. Кутюрье — 1 (Раффль, Браун), 40:31 — 4:5. Лотон — 4 (Фэраби), 57:51 — 4:6. Кутюрье — 2 (п.в.), 58:38 — 4:7.

Вратари: Ванечек (Андерсон, 36:36, 57:59 — 58:38) — Харт.

Штраф: 8 — 2.

Броски: 37 (15+15+7) — 23 (8+6+9).

Наши: Овечкин (20.02/4/-1), Орлов (17.04/3/-1) — Проворов (24.13/1/+3).

В воскресенье утром журналист New York Post Ларри Брукс выдал инсайд: НХЛ может приостановить сезон до полной вакцинации хоккеистов, чтобы уберечь их от дальнейшего распространения коронавируса. Поскольку вакцина будет доступна не раньше чем через 4-6 недель, сократится и количество матчей в регулярном чемпионате. По информации Брукса, команды проведут по 40 игр.

Звучит это очень странно, и первая мысль, которая приходит в голову, — руководители НХЛ сошли с ума. Но теоретически такой вариант исключать не стоит. Сейчас в ковид-протоколе более сорока игроков. В их числе — нападающий Евгений Кузнецов и вратарь Илья Самсонов из «Вашингтона». Оба уже приступили к тренировкам, но помочь команде в матче с «Филадельфией» не смогли, так как еще не исключены из ковидного списка.

Новость о возможной приостановке сезона точно смутила как минимум одного хоккеиста — Александра Овечкина. Капитан «Вашингтона» потерял 26 игр из-за досрочного завершения регулярки-2019/20. А каждый отмененный матч снижает шансы догнать Уэйна Гретцки в гонке лучших снайперов в истории НХЛ. Более того, на старте сезона Овечкин пропустил четыре игры из-за истории с нарушением противоковидных правил в отеле. Но, вернувшись в состав, продолжил забивать и радовать болельщиков.

С «Филадельфией» в отсутствие ряда лидеров — Кузнецова, Ти Джея Оши и Якуба Враны — у «Вашингтона» феерило первое звено. Овечкин, Бэкстрем и Уилсон покуражились над обороной «Флайерз» и набрали 11 очков на троих.

Александр открыл счет на 12-й минуте, когда «Кэпс» играли в большинстве. Бросок получился настолько резким, что Картер Харт не сумел среагировать ни плечом, ни ловушкой. Такие попросту не берутся.

Все привыкли, что главный козырь Овечкина — убийственный бросок. Но опасности от капитана «Вашингтона» стоит ждать из любой позиции. Это он подтвердил во втором голе «Кэпс». Александр обыграл один в один Филиппа Майерса и выдал пас-конфетку на Уилсона. Партнеру оставалось не промахнуться по пустым воротам.

Свой герой нашелся и у «Филадельфии». Скотт Лотон оформил дубль с интервалом в четыре минуты и возродил интригу. По второму голу претензии можно предъявить к Витеку Ванечеку — чех не достал шайбу клюшкой и потерял ближний угол.

Затем за дело снова взялся Овечкин. Сегодня Александр забивал голы на любой вкус. Первый — искусный кистевой бросок, второй — мощный щелчок низом от синей линии. Для россиянина это 711-я шайба в НХЛ. До Фила Эспозито — всего шесть голов.

have yourself a DAY alex ovechkin pic.twitter.com/CHGfBMoE5J — Washington Capitals (@Capitals) February 7, 2021

Перестрелку в огненном втором периоде поддержали Роберт Хегг и Джеймс ван Римсдайк. Усилиями шведа и американца «Филадельфия» впервые в матче вышла вперед, обескуражив «Кэпс» двумя атаками с ходу. «Вашингтон» неприятно удивил эпизодической пассивностью в обороне. Не спасал и Ванечек, которого после четвертой шайбы (с 14 бросков) заменил 39-летний Крэйг Андерсон, дебютировавший за «Кэпиталз».

Овечкин и К° останавливаться не собирались и в концовке третьего периода сообразили четвертый гол. Александр в касание перевел шайбу Бэкстрему. Швед исполнил спинораму и элегантно разобрался с Хартом.

Но не прошло и минуты с начала третьего периода, как «Филадельфия» вышла вперед. Шон Кутюрье удачно подкараулил отскок перед воротами и послал шайбу под щитками Андерсена.

Затем игра успокоилась. «Вашингтону» нужно было отыгрываться, но сначала им предстояло выстоять четыре минуты в меньшинстве — подвел команду ветеран Здено Хара. Но опасность миновала — «Филадельфия» впустую потратила двойное большинство.

Как «Вашингтон» ни старался вернуться в игру, Харт больше пропускать не собирался. Заметно, что в заключительном отрезке команда Лавиолетта подсела физически: опаздывала на подборах, менее охотно шла в борьбу. Повторился сюжет недавнего матча с «Бостоном», когда в третьем периоде «Кэпс» отдали игру с 4:1.

Окончательно добил «Вашингтон» гол Лотона, оформившего хет-трик на 58-й минуте. В концовке — классика. Лавиолетт заменил голкипера на шестого полевого, но только помог забросить вторую шайбу Кутюрье в пустые ворота. Ассистировал ему российский защитник Иван Проворов, завершивший матч с показателем полезности «+3». Какой бы кураж ни поймало ведущее звено, в одиночку Овечкин и К° вытащить матч для «Вашингтона» не смогли.