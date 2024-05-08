Главный тренер «Рейнджерс» — о Шестеркине: «Он был чертовски хорош»

Главный тренер «Рейнджерс» Питер Лавиолетт рассказал, что думает об игре российского голкипера команды Игоря Шестеркина. Он отразил 54 броска в сегодняшнем матче второго раунда плей-офф НХЛ с «Каролиной» (4:3 2ОТ).

«Он сыграл фантастически сегодня... Обоим голкиперам пришлось совершать большие сейвы, и игра могла пойти по любому сценарию. Но он был чертовски хорош», — заявил Лавиолетт на послематчевой пресс-конференции.

28-летний россиянин стал первым вратарем в истории клуба, который сделал более 50 сэйвов в одном матче Кубка Стэнли.

Российский голкипер признан второй звездой.

«Рейнджерс» повели в серии 2-0. Третий матч состоится в ночь с 9 на 10 мая в Роли.