Крестовый поход за право остаться в НХЛ. Списанный всеми русский форвард решил использовать последний шанс

Обзор дня Алексея Шевченко.

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Второй «сухарь»

Илья Сорокин провел второй матч на ноль в НХЛ. И если две недели назад он выиграл встречу против посредственного соперника из Баффало, то теперь наш голкипер попал на «Питтсбург», но снова провел блестящую игру. Стал первой звездой матча, хотя это не самый объективный показатель. Гораздо важней, что он действительно показал, что на него можно рассчитывать всерьез, выпуская по нормальному графику, а не раз в две недели.

Конечно, не все зависит от игры Ильи. Если в команде есть голкипер с зарплатой в 5 миллионов долларов, а рядом вратарь с окладом в 2 миллиона, да еще и с контрактом, который заканчивается в конце сезона, то выбор менеджеров будет очевиден. Но Сорокин хотя бы делает все, чтобы руководители задумались, что делать дальше.

Если возвращаться к ночной игре, то не сказать, что российскому голкиперу пришлось очень тяжело, как недавно Антону Худобину из «Далласа» против «Флориды». В первом периоде он вообще отдыхал, как будто остался в ЦСКА, — 2 броска за 20 минут. Во втором было трудней, но «Айлендерс» тот клуб, где, получая даже минимальное преимущество, стараются его сохранить, да и «Питтсбург» не был достаточно агрессивен. Потрудиться пришлось, пожалуй, только в третьем периоде, но не сказать чтобы соперник прямо утомил Илью. Всего 20 отраженных бросков, никаких подвигов, а если ты рассчитываешь на серьезное отношение к себе, то в таких матчах должен брать свое. Гораздо больше бросались в глаза ужасная игра Евгения Малкина, его ошибки и пассивность. Но это уже другая тема.

Голы

Евгений Свечников провел уже два матча за «Детройт», в обеих встречах поразил ворота и выглядел весьма живо в НХЛ, учитывая, что играет в слабой команде. Что же изменилось за короткий срок? Совсем недавно мы рассказывали об этом хоккеисте, прогнозировали, что ему будет трудно выбраться из АХЛ и он совершенно напрасно подписал новое соглашение с клубом, отказавшись от возвращения в Россию. Основания для плохих прогнозов имелись. Евгению уже 24 года, с 2016-го он провел за основной состав всего 20 игр, правда один сезон полностью пропустил из-за травмы. Выбранный в первом раунде драфта 2015 года Свечников не получал никаких привилегий, два матча в сезоне-16/17 не в счет. Да и летом хоккеист имел предложение от «Ак Барса», но согласился на совсем маленькие деньги в Северной Америке, да еще и начал сезон в АХЛ.

Но в Америке любят жесты. Евгений согласился на маленький контракт, показав, что хочет пробиться в НХЛ и готов ради этого на жертвы. В «Детройте» ему наконец дали возможность показать себя. По двум матчам давать оценки и прогнозы будет неправильно, надо, чтобы Евгений провел в НХЛ хотя бы полный месяц, получая достаточно много времени, но начало для последнего «крестового похода» за место в клубе лиги хорошее. Только форварду надо быть не просто крепким, а завоевать место в топ-6. Слишком много проспектов появилось в последнее время, да еще и появятся, так что надо переигрывать не только нынешних игроков, но и тех, кто придет позже.

Мне кажется, что время упущено, пока нет никаких оснований предполагать, что будет иначе, но есть вероятность, что нынешний сезон изменит и отношение «Детройта» к Свечникову. «Красные крылья» ничего не теряют, давая возможность хоккеисту показать себя.

Плей-офф

В Восточной конференции Молодежной хоккейной лиги определились все участники плей-офф. Там давно уже многое было понятно, но в феврале болельщики следили, смогут ли «Омские ястребы» забраться в восьмерку или досрочно завершат сезон. Попасть во второй этап турнира не получилось. Команда проиграла «Ирбису» и лишилась всех шансов. Беда? Провал? На самом деле концепция в клубе поменялась. Жертвуя спортивными результатами, в клубе сосредоточились на том, чтобы развивать хоккеистов. Гонка за титулами в МХЛ не имеет никакого практического значения. Возьмем случайный сезон-16/17. В финале турнира играл «Реактор», а самый известный выпускник той команды — Рафаэль Бикмуллин. У армейцев больше знаменитых выпускников, но эти школы не очень корректно сравнивать.

Речь о том, что успех на молодежном уровне не дает ровным счетом ничего, попробуйте вспомнить, где сейчас Антон Васильев — рекордсмен МХЛ по набранным очкам. Зато у омичей есть несколько достаточно крутых игроков 2003 и 2004 годов рождения. Это не только Иван Мирошниченко, но и Глеб Трикозов, Всеволод Гайдамак, Артем Кулаков. Более того, даже их будут развивать иначе, стараться быстрей интегрировать во взрослый хоккей, тем более, что со следующего сезона в академии будет базироваться клуб ВХЛ.

Не попали в восьмерку и «Сибирские снайперы», и это гораздо более громкая сенсация. У Дмитрия Гоголева был более взрослый коллектив, а некоторые хоккеисты подключались к играм КХЛ. В Молодежной лиге большое количество выпускников — практически гарантия успеха. Но команду подвело то, что когда взрослые ребята уезжали в главную команду, то заменить их было некем, школа в Новосибирске не самая продуктивная. Часто тренеру не удавалось набрать даже три боеспособные тройки, а разница между старожилами и новичками была слишком большой.