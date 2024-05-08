Кожевников: «Свечников — игрок с большой буквы, но такие мерзкие поступки его не красят»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о поведении нападающего «Каролины» Андрея Свечникова, грубо атаковавшего вратаря «Рейнджерс» Игоря Шестеркина во втором матче серии плей-офф НХЛ.

«Свечников как-то не по-человечески себя повел, когда пошел в стык с Шестеркиным. Это негодяйство полное, он шел специально ногу выбивать Игорю, чуть не убил. Непонятно, зачем так делать. Воспитание не очень хорошее, значит. Андрей — игрок с большой буквы, но такие мерзкие поступки его не красят», — приводит слова Кожевникова Metaratings.ru.

Эпизод случился в первом периоде второго матча четвертьфинала Кубка Стэнли между «Рейнджерс» и «Каролиной» (2-0). Свечников на полном ходу снес Шестеркина, после чего на льду возникла массовая драка. По итогам инцидента нападающий «Каролины» получил двухминутное удаление.