Похоже, у «Рейнджерс» проблемы: Панарин получил травму и не доиграл матч

Артемий почти не играл в третьем периоде.

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«Рейнджерс» — «Бостон» — 2:3 ОТ (1:0, 0:1, 1:1, 0:1)

Голы: Готье — 1 (Лемье), 13:50 — 1:0. Вагнер — 2 (мен.), 29:41 — 1:1. Бьорк — 1 (Дебраск, Миллер), 49:00 — 1:2. Руни — 3 (Лемье, Линдгрен), 51:22 — 2:2. Маршан — 8 (Макэвой, Бержерон), 60:36 — 2:3.

Вратари: Георгиев — Раск.

Штраф: 11 — 11.

Броски: 35 (6+14+15+0) — 32 (6+19+6+1).

Наши: Бучневич (21.36/1/-1), Панарин (15.34/2/-1) — -.

11 февраля. Нью-Йорк. Madison Square Garden.

Начало сезона для «Рейнджерс» получается не самым удачным. Защитник Деанджело, который должен был стать одним из лидеров команды, из-за неподобающего поведения и драки с вратарем Александром Георгиевым был выставлен на драфт отказов. Первый номер драфта-2020 Лафренье с трудом адаптируется в НХЛ, а у второго номера драфта-2019 Какко и на второй сезон мало что получается.

Игра «Рейнджерс» по-прежнему зависит от Артемия Панарина, и когда он не набирает очки, команде очень тяжело претендовать на победу. А в сегодняшнем матче с «Бостоном» ошибка российского нападающего в большинстве привела к голу Вагнера.

Но это далеко не самое страшное для клуба из Нью-Йорка. В третьем периоде Панарин сыграл всего две минуты и 36 секунд, но это было связано не с тем, что он ошибся и привез гол. Когда Артемия показывали на скамейке, он держался за бок. А после матча главный тренер Дэйв Куинн сказал, что у Панарина небольшая травма нижней части тела.

Panarin appears to have been injured late in the second period. He took a shift early in the third, and appeared to be in some discomfort, but Di Giuseppe is currently deployed for him. pic.twitter.com/NiWqgxVdDM — Shayna (@hayyyshayyy) February 11, 2021

Маршан тут же пытался напасть на Панарина.

Brad Marchand goes at Artemi Panarin: pic.twitter.com/lsvlaZJBDD — Evan Marinofsky (@emarinofsky) February 11, 2021

Без Панарина «Рейнджерс» сумели уйти от поражения в основное время: обе шайбы команды забросили игроки четвертой тройки. Но в овертайме сказалось мастерство соперника — Брэд Маршан убежал к воротам Георгиева и переиграл российского вратаря.

A pretty finish.@Bmarch63 buried the winner just 36 seconds into overtime for the @JagermeisterUSA Shot of the Game!#NHLBruins pic.twitter.com/sKughZ7vlm — Boston Bruins (@NHLBruins) February 11, 2021

Насколько серьезную травму получил Панарин, пока неизвестно. Но перенос матча с «Филадельфией», который должен был состояться 14 февраля — хорошая новость для «Рейнджерс». Да, до этого предстоит сыграть еще один матч с «Бостоном», но потом будет возможность перевести дух. И чем меньше матчей команда сыграет без Панарина, тем лучше.