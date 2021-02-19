Ньюйоркцы победили «Флайерс», Артемий забил победный буллит.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Филадельфия» — «Рейнджерс» — 2:3 Б (1:0, 0:1, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Обе-Кубель — 2 (Раффль, Хэйс), 0:59 — 1:0. Блэкуэлл — 3 (бол., Бучневич, Битетто), 23:24 — 1:1. Смит — 1 (Панарин, Строум), 48:21 — 1:2. Фэраби — 7 (Хэйс, Кутюрье), 58:46 — 2:2.

Нереализованный буллит: Бучневич (Р), 36:41 (вратарь).

Победный буллит: Панарин.

Вратари: Харт (57:29 — 57:47, 58:01 — 58:46) — Георгиев.

Штраф: 10 — 10.

Броски: 22 (6+7+7+2) — 33 (11+12+6+4).

Наши: Проворов (27.38/2/+1) — Бучневич (18.09/2/0), Панарин (22.07/8/-1).

19 февраля. Филадельфия. Wells Fargo Center.

Радостной новостью для болельщиков «Рейнджерс» стало возвращение в состав Артемия Панарина. Начало сезона для ньюйоркцев и так выдалось провальным, а когда команда теряет лидера, от которого во многом зависит результат, рассчитывать не преображение не приходится. Особенно, учитывая травму ведущего защитника Джейкоба Трубы и слабую игру Мики Зибанежада.

Панарин получил повреждение в матче с «Бостоном» и не выходил на лед с начала третьего периода. Позже выяснилось, что у Артемия травма нижней части тела, из-за которого форвард пропустил игры с «Бостоном» и «Нью-Джерси», так как работал по индивидуальной программе и восстановился только к «Филадельфии».

Без Панарина «Рейнджерс» потерпели два поражения, а в атаке смотрелись невзрачно, забросив только две шайбы «Девилз». Против «Флайерз» Дэвид Куинн выпустил россиянина в привычном первом звене и доверил больше всех игрового времени среди нападающих. Заметно, что Артемий соскучился по хоккею: он смотрелся очень активно, нанес восемь бросков в створ и один раз попал в перекладину.

The Rangers unlucky streak continues... pic.twitter.com/3xIGVQZYfL — Shayna (@hayyyshayyy) February 19, 2021

Хороший матч провел и Павел Бучневич. Нападающий помог «Рейнджерс» сравнять счет на старте второго периода, когда Блэкуэлл удачно подставил клюшку под его бросок. Позже Бучневич мог забивать сам, но не реализовал буллит. Причем куда опаснее получился выход «один в ноль» с игры, когда Павла цеплял защитник.

NHLFlyers: HARTSY ?? HARTSY ?? HARTSY ??



Big stop by Carter, who denies Buchnevich's penalty shot try. #AnytimeAnywhere | #NYRvsPHI pic.twitter.com/6EQyDgmjgT — Flyers News Repost (@Flyers_Buzz) February 19, 2021

Панарин же поучаствовал во второй голевой атаке ньюйоркцев. Артемий подхватил отбитую Хартом шайбу и выдал тонкий пас на дальнюю штангу, откуда Смит не промахнулся.

Овертайм стал логичным продолжением равного матча. Панарин мог решить исход, не дожидаясь буллитов, но Харт вытащил бросок с близкой дистанции.

NHLFlyers: Huuuuuge stop by Carter, who denies Panarin from the slot with a minute left. #NYRvsPHI pic.twitter.com/psHlRssHH5 — Flyers News Repost (@Flyers_Buzz) February 19, 2021

Однако на буллитах уроженец Коркино соперника не пожалел. Панарин и Каапо Какко реализовали свои попытки и принесли ньюйоркцам важную победу. Все-таки с Артемием и без него «Рейнджерс» — совершенно разные команды. Осталось Дэвиду Куинну реанимировать Зибанежада, который сегодня снова остался в тени и не набрал очков.