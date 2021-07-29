В четверг, 29 июля, в Токио проходит шестой день Олимпийских игр.

Страна З С Б В 1 США 13 12 10 35 2 Китай 13 6 9 28 3 Япония 13 4 5 22 4 Россия 7 11 7 25 5 Австралия 7 2 9 18 6 Великобритания 5 6 5 16 7 Корея 4 2 5 11 8 Германия 3 3 5 11 9 Франция 3 3 3 9 10 Италия 2 7 9 18 11 Нидерланды 2 7 4 13 12 Канада 2 3 5 10 13 Венгрия 2 1 2 5 14 Словения 2 1 1 4 15 Хорватия 2 0 1 3 16 Косово 2 0 0 2 17 Швейцария 1 3 2 6 18 Румыния 1 3 0 4 19 Тайвань 1 2 3 6 20 Бразилия 1 2 2 5 21 Новая Зеландия 1 2 1 4 22 Грузия 1 2 0 3 23 Сербия 1 1 2 4 24 Австрия 1 1 1 3 25 Гонконг 1 1 0 2 26 Тунис 1 1 0 2 27 Ирландия 1 0 1 2 28 Узбекистан 1 0 1 2 29 Эстония 1 0 1 2 30 Бермуды 1 0 0 1 31 Иран 1 0 0 1 32 Латвия 1 0 0 1 33 Норвегия 1 0 0 1 34 Таиланд 1 0 0 1 35 Фиджи 1 0 0 1 36 Филиппины 1 0 0 1 37 Эквадор 1 0 0 1 38 Испания 0 2 1 3 39 ЮАР 0 2 0 2 40 Индонезия 0 1 2 3 41 Монголия 0 1 2 3 42 Бельгия 0 1 1 2 43 Дания 0 1 1 2 44 Чехия 0 1 1 2 45 Болгария 0 1 0 1 46 Венесуэла 0 1 0 1 47 Индия 0 1 0 1 48 Иордания 0 1 0 1 49 Колумбия 0 1 0 1 50 Македония 0 1 0 1 51 Польша 0 1 0 1 52 Туркмения 0 1 0 1 53 Украина 0 0 4 4 54 Казахстан 0 0 3 3 55 Египет 0 0 2 2 56 Мексика 0 0 2 2 57 Турция 0 0 2 2 58 Куба 0 0 1 1 59 Аргентина 0 0 1 1 60 Израиль 0 0 1 1 61 Кот-д`Ивуар 0 0 1 1 62 Кувейт 0 0 1 1 63 Финляндия 0 0 1 1 64 Кения 0 0 0 0

Италия одержала победу в финальном заезде Олимпийских игр в Токио в легких парных двойках. Итальянские спортсмены преодолели дистанцию за 6 минут 47,54 секунды.

Новая Зеландия завоевала золото в академической гребле в соревнованиях двоек распашных без рулевого, показав время 6 минут 50,19 секунды. Россиянки Василиса Степанова и Елена Орябинская завоевали серебряную медаль.

Ирландские гребцы выиграли финал парных двоек на Олимпийских играх в Токио. Их результат — 6 минут 6,43 секунды.

Хорватские гребцы одержали победу в финале распашных двоек на Олимпийских играх в Токио. Они показали время — 6 минут 15,29 секунды.

Австралиец Айзек Стаблети-Кук завоевал золото в финальном заплыве на 200 м брассом (2.06,38), установив новый олимпийский рекорд. Российский пловец Антон Чупков занял четвертое место.

Американский спортсмен Роберт Финк завоевал золотую медаль в заплыве на 800 м вольным стилем, показав результат 7:41.87.

Китаянка Чжан Юйфэй завоевала золотую медаль на 200 метрах баттерфляем, с результатом 2.03,86 установив новый олимпийский рекорд.

Климент Колесников стал третьим на дистанции 100 метров вольным стилем на Олимпийских играх в Токио. Золото завоевал американец Кэлеб Дрессел (47,02 ОР).