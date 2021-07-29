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Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020

Олимпиада-2020: США вышли в лидеры, Россия — четвертая в медальном зачете

05:45
Олимпийские кольца в Токио. Фото Reuters
Олимпийские кольца в Токио. Фото Reuters
Теги:
В четверг, 29 июля, в Токио проходит шестой день Олимпийских игр.
Страна З С Б В
1
США
 13 12 10 35
2
Китай
 13 6 9 28
3
Япония
 13 4 5 22
4
Россия
 7 11 7 25
5
Австралия
 7 2 9 18
6
Великобритания
 5 6 5 16
7
Корея
 4 2 5 11
8
Германия
 3 3 5 11
9
Франция
 3 3 3 9
10
Италия
 2 7 9 18
11
Нидерланды
 2 7 4 13
12
Канада
 2 3 5 10
13
Венгрия
 2 1 2 5
14
Словения
 2 1 1 4
15
Хорватия
 2 0 1 3
16
Косово
 2 0 0 2
17
Швейцария
 1 3 2 6
18
Румыния
 1 3 0 4
19
Тайвань
 1 2 3 6
20
Бразилия
 1 2 2 5
21
Новая Зеландия
 1 2 1 4
22
Грузия
 1 2 0 3
23
Сербия
 1 1 2 4
24
Австрия
 1 1 1 3
25
Гонконг
 1 1 0 2
26
Тунис
 1 1 0 2
27
Ирландия
 1 0 1 2
28
Узбекистан
 1 0 1 2
29
Эстония
 1 0 1 2
30
Бермуды
 1 0 0 1
31
Иран
 1 0 0 1
32
Латвия
 1 0 0 1
33
Норвегия
 1 0 0 1
34
Таиланд
 1 0 0 1
35
Фиджи
 1 0 0 1
36
Филиппины
 1 0 0 1
37
Эквадор
 1 0 0 1
38
Испания
 0 2 1 3
39
ЮАР
 0 2 0 2
40
Индонезия
 0 1 2 3
41
Монголия
 0 1 2 3
42
Бельгия
 0 1 1 2
43
Дания
 0 1 1 2
44
Чехия
 0 1 1 2
45
Болгария
 0 1 0 1
46
Венесуэла
 0 1 0 1
47
Индия
 0 1 0 1
48
Иордания
 0 1 0 1
49
Колумбия
 0 1 0 1
50
Македония
 0 1 0 1
51
Польша
 0 1 0 1
52
Туркмения
 0 1 0 1
53
Украина
 0 0 4 4
54
Казахстан
 0 0 3 3
55
Египет
 0 0 2 2
56
Мексика
 0 0 2 2
57
Турция
 0 0 2 2
58
Куба
 0 0 1 1
59
Аргентина
 0 0 1 1
60
Израиль
 0 0 1 1
61
Кот-д`Ивуар
 0 0 1 1
62
Кувейт
 0 0 1 1
63
Финляндия
 0 0 1 1
64
Кения
 0 0 0 0

Италия одержала победу в финальном заезде Олимпийских игр в Токио в легких парных двойках. Итальянские спортсмены преодолели дистанцию за 6 минут 47,54 секунды.

Новая Зеландия завоевала золото в академической гребле в соревнованиях двоек распашных без рулевого, показав время 6 минут 50,19 секунды. Россиянки Василиса Степанова и Елена Орябинская завоевали серебряную медаль.

Ирландские гребцы выиграли финал парных двоек на Олимпийских играх в Токио. Их результат — 6 минут 6,43 секунды.

Хорватские гребцы одержали победу в финале распашных двоек на Олимпийских играх в Токио. Они показали время — 6 минут 15,29 секунды.

Австралиец Айзек Стаблети-Кук завоевал золото в финальном заплыве на 200 м брассом (2.06,38), установив новый олимпийский рекорд. Российский пловец Антон Чупков занял четвертое место.

Американский спортсмен Роберт Финк завоевал золотую медаль в заплыве на 800 м вольным стилем, показав результат 7:41.87.

Китаянка Чжан Юйфэй завоевала золотую медаль на 200 метрах баттерфляем, с результатом 2.03,86 установив новый олимпийский рекорд.

Климент Колесников стал третьим на дистанции 100 метров вольным стилем на Олимпийских играх в Токио. Золото завоевал американец Кэлеб Дрессел (47,02 ОР).

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