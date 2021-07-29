Олимпиада-2020: США вышли в лидеры, Россия — четвертая в медальном зачете
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Италия одержала победу в финальном заезде Олимпийских игр в Токио в легких парных двойках. Итальянские спортсмены преодолели дистанцию за 6 минут 47,54 секунды.
Новая Зеландия завоевала золото в академической гребле в соревнованиях двоек распашных без рулевого, показав время 6 минут 50,19 секунды. Россиянки Василиса Степанова и Елена Орябинская завоевали серебряную медаль.
Ирландские гребцы выиграли финал парных двоек на Олимпийских играх в Токио. Их результат — 6 минут 6,43 секунды.
Хорватские гребцы одержали победу в финале распашных двоек на Олимпийских играх в Токио. Они показали время — 6 минут 15,29 секунды.
Австралиец Айзек Стаблети-Кук завоевал золото в финальном заплыве на 200 м брассом (2.06,38), установив новый олимпийский рекорд. Российский пловец Антон Чупков занял четвертое место.
Американский спортсмен Роберт Финк завоевал золотую медаль в заплыве на 800 м вольным стилем, показав результат 7:41.87.
Китаянка Чжан Юйфэй завоевала золотую медаль на 200 метрах баттерфляем, с результатом 2.03,86 установив новый олимпийский рекорд.
Климент Колесников стал третьим на дистанции 100 метров вольным стилем на Олимпийских играх в Токио. Золото завоевал американец Кэлеб Дрессел (47,02 ОР).
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