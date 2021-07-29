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Итальянки заняли первое место в финале Олимпиады в легких парных двойках

04:22
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Итальянские спортсменки одержали победу в финальном заезде Олимпийских игр в Токио в легких парных двойках. Они преодолели дистанцию за 6 минут 47,54 секунды.

Вторыми стали француженки — 6 минут 47,68 секунды. Замкнули тройку представительницы Нидерландов — 6 минут 48,03 секунды.

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Гребля академическая

Женщины

Двойка парная легкая

Финал

1. Италия — 6.47,54

2. Франция — 6.47,68

3. Нидерланды — 6.48,03

4. Великобритания — 6.48,04

5. США — 6.48,54

6. Румыния — 6.49,40

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Евгений Козинов все материалы автора

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