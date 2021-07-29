Итальянки заняли первое место в финале Олимпиады в легких парных двойках
04:22
Итальянские спортсменки одержали победу в финальном заезде Олимпийских игр в Токио в легких парных двойках. Они преодолели дистанцию за 6 минут 47,54 секунды.
Вторыми стали француженки — 6 минут 47,68 секунды. Замкнули тройку представительницы Нидерландов — 6 минут 48,03 секунды.
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Гребля академическая
Женщины
Двойка парная легкая
Финал
1. Италия — 6.47,54
2. Франция — 6.47,68
3. Нидерланды — 6.48,03
4. Великобритания — 6.48,04
5. США — 6.48,54
6. Румыния — 6.49,40
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