«Спартак» победит «Краснодар», а «Зенит» не проиграет ЦСКА. Прогнозы на 28-й тур РПЛ

Мостовой и Шаганов дали прогноз на матчи 28-го тура РПЛ

Противостояние экспертов и болельщиков продолжают бывший футболист «Спартак», сборных СССР и России Александр Мостовой и поэт-песенник Александр Шаганов.

Александр Мостовой — 2:1. Думаю, что «Крылья Советов» обыграют «Ахмат» за счет своего мастерства.

Александр Шагалов — 1:1. «Крылья» уже решили задачи в чемпионате. А «Ахмат» продолжает бороться за выживание, хотя выдал серию из четырех побед подряд.

Александр Мостовой — 1:1. Команды находятся в середине турнирной таблицы, им трудно бороться за медали. Думаю, что нас ждет результативная ничья двух интересных соперников.

Александр Шагалов — 2:2. Команды хорошо показали себя весной. Жду результативную ничью.

Александр Мостовой — 2:1. «Спартак» стал играть в футбол после того, как уволили Абаскаля. При Слишковиче до сих пор не проигрывал. Думаю, что в субботу серия без поражений у красно-белых продолжится.

Александр Шагалов — 1:1. Этот матч будет многое решать для чемпионата. «Спартак» еще не проигрывает при Слишковиче, а Краснодар" борется за чемпионство.

Александр Мостовой — 2:1. Не бывало, что «Зенит» не выигрывал три игры подряд. Тем более у него идет чемпионская гонка.

Александр Шагалов — 1:1. ЦСКА очень часто играет вничью в этом сезоне. Думаю, что и в этом матче так будет.

Александр Мостовой — 1:1. У «Динамо» чемпионская гонка, у «Балтики» — борьба за выживание. Думаю, что нас ждет ничья.

Александр Шагалов — 0:2. «Динамо» продолжает вести борьбу за чемпионство, ему очень нужна победа.

Александр Мостовой — 2:1. «Оренбург» дома очень хорошо играет. Плюс он до сих пор борется за выживание.

Александр Шагалов — 1:2. «Локомотив» — фаворит этой встречи, хоть и играет на выезде.

Александр Мостовой — 1:1. Очень важный матч за выживание. «Урал» только недавно обыграл «Балтику» на последних минутах, а «Факел» не уступил «Зениту». Думаю, нас ждет ничья.

Александр Шагалов — 1:1. Две команды борются за выживание, проигрывать никто не хочет. Ждем боевую ничью.

Александр Мостовой — 2:1. Рискну поставить на победу «Сочи», хотя ему очень трудно сохранить прописку в РПЛ.

Александр Шагалов — 0:0. «Сочи» практически вылетает из РПЛ, но шанс еще остается. Поэтому он будет цепляться за очки.