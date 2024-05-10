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«Спартак» победит «Краснодар», а «Зенит» не проиграет ЦСКА. Прогнозы на 28-й тур РПЛ

Мостовой и Шаганов дали прогноз на матчи 28-го тура РПЛ
Константин Белов
Корреспондент
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Кристофер Мартинс, Александр Соболев и Михаил Игнатов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Противостояние экспертов и болельщиков продолжают бывший футболист «Спартак», сборных СССР и России Александр Мостовой и поэт-песенник Александр Шаганов.

«Крылья Советов» — «Ахмат»

Александр Мостовой — 2:1. Думаю, что «Крылья Советов» обыграют «Ахмат» за счет своего мастерства.

Александр Шагалов — 1:1. «Крылья» уже решили задачи в чемпионате. А «Ахмат» продолжает бороться за выживание, хотя выдал серию из четырех побед подряд.

Россия. Премьер-лига. 28-й тур
10 мая, 16:00. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
Ахмат

«Рубин» — «Ростов»

Александр Мостовой — 1:1. Команды находятся в середине турнирной таблицы, им трудно бороться за медали. Думаю, что нас ждет результативная ничья двух интересных соперников.

Александр Шагалов — 2:2. Команды хорошо показали себя весной. Жду результативную ничью.

Россия. Премьер-лига. 28-й тур
11 мая, 14:00. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
Ростов

«Спартак» — «Краснодар»

Александр Мостовой — 2:1. «Спартак» стал играть в футбол после того, как уволили Абаскаля. При Слишковиче до сих пор не проигрывал. Думаю, что в субботу серия без поражений у красно-белых продолжится.

Александр Шагалов — 1:1. Этот матч будет многое решать для чемпионата. «Спартак» еще не проигрывает при Слишковиче, а Краснодар" борется за чемпионство.

Россия. Премьер-лига. 28-й тур
11 мая, 16:30. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
Краснодар

«Зенит» — ЦСКА

Александр Мостовой — 2:1. Не бывало, что «Зенит» не выигрывал три игры подряд. Тем более у него идет чемпионская гонка.

Александр Шагалов — 1:1. ЦСКА очень часто играет вничью в этом сезоне. Думаю, что и в этом матче так будет.

Россия. Премьер-лига. 28-й тур
11 мая, 19:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
ЦСКА

«Балтика» — «Динамо»

Александр Мостовой — 1:1. У «Динамо» чемпионская гонка, у «Балтики» — борьба за выживание. Думаю, что нас ждет ничья.

Александр Шагалов — 0:2. «Динамо» продолжает вести борьбу за чемпионство, ему очень нужна победа.

Россия. Премьер-лига. 28-й тур
11 мая, 21:30. Ростех Арена (Калининград)
Балтика
Динамо

«Оренбург» — «Локомотив»

Александр Мостовой — 2:1. «Оренбург» дома очень хорошо играет. Плюс он до сих пор борется за выживание.

Александр Шагалов — 1:2. «Локомотив» — фаворит этой встречи, хоть и играет на выезде.

Россия. Премьер-лига. 28-й тур
12 мая, 14:00. Газовик (Оренбург)
Оренбург
Локомотив

«Факел» — «Урал»

Александр Мостовой — 1:1. Очень важный матч за выживание. «Урал» только недавно обыграл «Балтику» на последних минутах, а «Факел» не уступил «Зениту». Думаю, нас ждет ничья.

Александр Шагалов — 1:1. Две команды борются за выживание, проигрывать никто не хочет. Ждем боевую ничью.

Россия. Премьер-лига. 28-й тур
12 мая, 16:30. Центральный стадион профсоюзов (Воронеж)
Факел
Урал

«Сочи» — «Пари НН»

Александр Мостовой — 2:1. Рискну поставить на победу «Сочи», хотя ему очень трудно сохранить прописку в РПЛ.

Александр Шагалов — 0:0. «Сочи» практически вылетает из РПЛ, но шанс еще остается. Поэтому он будет цепляться за очки.

Россия. Премьер-лига. 28-й тур
12 мая, 19:00. Фишт (Сочи)
Сочи
Пари Нижний Новгород

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
27
8
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 15 6 6 45-24 51
2
 Краснодар 27 14 8 5 41-26 50
3
 Динамо 27 14 8 5 46-35 50
4
 Локомотив 27 11 11 5 45-37 44
5
 Спартак 27 12 7 8 37-31 43
6
 Кр. Советов 27 11 7 9 44-37 40
7
 Ростов 27 11 7 9 39-40 40
8
 ЦСКА 27 9 12 6 47-38 39
9
 Рубин 27 10 8 9 26-33 38
10
 Ахмат 27 9 5 13 30-38 32
11
 Пари НН 27 8 5 14 25-38 29
12
 Оренбург 27 7 8 12 31-36 29
13
 Урал 27 7 7 13 27-41 28
14
 Факел 27 6 10 11 20-29 28
15
 Балтика 27 7 5 15 29-34 26
16
 Сочи 27 4 8 15 28-43 20
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
10.05 16:00
Кр. Советов – Ахмат
 - : -
11.05 14:00
Рубин – Ростов
 - : -
11.05 16:30
Спартак – Краснодар
 - : -
11.05 19:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
11.05 21:30
Балтика – Динамо
 - : -
12.05 14:00
Оренбург – Локомотив
 - : -
12.05 16:30
Факел – Урал
 - : -
12.05 19:00
Сочи – Пари НН
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 14
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 13
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 21 1 9
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 22 1 3
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