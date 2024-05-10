«Спартак» победит «Краснодар», а «Зенит» не проиграет ЦСКА. Прогнозы на 28-й тур РПЛ
«Крылья Советов» — «Ахмат»
Александр Мостовой — 2:1. Думаю, что «Крылья Советов» обыграют «Ахмат» за счет своего мастерства.
Александр Шагалов — 1:1. «Крылья» уже решили задачи в чемпионате. А «Ахмат» продолжает бороться за выживание, хотя выдал серию из четырех побед подряд.
«Рубин» — «Ростов»
Александр Мостовой — 1:1. Команды находятся в середине турнирной таблицы, им трудно бороться за медали. Думаю, что нас ждет результативная ничья двух интересных соперников.
Александр Шагалов — 2:2. Команды хорошо показали себя весной. Жду результативную ничью.
«Спартак» — «Краснодар»
Александр Мостовой — 2:1. «Спартак» стал играть в футбол после того, как уволили Абаскаля. При Слишковиче до сих пор не проигрывал. Думаю, что в субботу серия без поражений у красно-белых продолжится.
Александр Шагалов — 1:1. Этот матч будет многое решать для чемпионата. «Спартак» еще не проигрывает при Слишковиче, а Краснодар" борется за чемпионство.
«Зенит» — ЦСКА
Александр Мостовой — 2:1. Не бывало, что «Зенит» не выигрывал три игры подряд. Тем более у него идет чемпионская гонка.
Александр Шагалов — 1:1. ЦСКА очень часто играет вничью в этом сезоне. Думаю, что и в этом матче так будет.
«Балтика» — «Динамо»
Александр Мостовой — 1:1. У «Динамо» чемпионская гонка, у «Балтики» — борьба за выживание. Думаю, что нас ждет ничья.
Александр Шагалов — 0:2. «Динамо» продолжает вести борьбу за чемпионство, ему очень нужна победа.
«Оренбург» — «Локомотив»
Александр Мостовой — 2:1. «Оренбург» дома очень хорошо играет. Плюс он до сих пор борется за выживание.
Александр Шагалов — 1:2. «Локомотив» — фаворит этой встречи, хоть и играет на выезде.
«Факел» — «Урал»
Александр Мостовой — 1:1. Очень важный матч за выживание. «Урал» только недавно обыграл «Балтику» на последних минутах, а «Факел» не уступил «Зениту». Думаю, нас ждет ничья.
Александр Шагалов — 1:1. Две команды борются за выживание, проигрывать никто не хочет. Ждем боевую ничью.
«Сочи» — «Пари НН»
Александр Мостовой — 2:1. Рискну поставить на победу «Сочи», хотя ему очень трудно сохранить прописку в РПЛ.
Александр Шагалов — 0:0. «Сочи» практически вылетает из РПЛ, но шанс еще остается. Поэтому он будет цепляться за очки.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|27
|15
|6
|6
|45-24
|51
|
2
|Краснодар
|27
|14
|8
|5
|41-26
|50
|
3
|Динамо
|27
|14
|8
|5
|46-35
|50
|
4
|Локомотив
|27
|11
|11
|5
|45-37
|44
|
5
|Спартак
|27
|12
|7
|8
|37-31
|43
|
6
|Кр. Советов
|27
|11
|7
|9
|44-37
|40
|
7
|Ростов
|27
|11
|7
|9
|39-40
|40
|
8
|ЦСКА
|27
|9
|12
|6
|47-38
|39
|
9
|Рубин
|27
|10
|8
|9
|26-33
|38
|
10
|Ахмат
|27
|9
|5
|13
|30-38
|32
|
11
|Пари НН
|27
|8
|5
|14
|25-38
|29
|
12
|Оренбург
|27
|7
|8
|12
|31-36
|29
|
13
|Урал
|27
|7
|7
|13
|27-41
|28
|
14
|Факел
|27
|6
|10
|11
|20-29
|28
|
15
|Балтика
|27
|7
|5
|15
|29-34
|26
|
16
|Сочи
|27
|4
|8
|15
|28-43
|20
|10.05
|16:00
|
Кр. Советов – Ахмат
|- : -
|11.05
|14:00
|
Рубин – Ростов
|- : -
|11.05
|16:30
|
Спартак – Краснодар
|- : -
|11.05
|19:00
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|11.05
|21:30
|
Балтика – Динамо
|- : -
|12.05
|14:00
|
Оренбург – Локомотив
|- : -
|12.05
|16:30
|
Факел – Урал
|- : -
|12.05
|19:00
|
Сочи – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|14
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|13
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|7
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|21
|1
|9
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|22
|1
|3