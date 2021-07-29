Японская дзюдоистка Хамада стала чемпионкой Олимпиады в Токио
12:39
Японская дзюдоистка Шори Хамада стала чемпионкой Олимпийских игр в Токио. В финальной схватке она победила француженку Маделейну Малонгу.
Бронзовыми призерами Игр стали бразильянка Маира Агиар и немка Анна-Мария Вагнер.
Дзюдо
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
до 78 кг
Финал
Маделейн Малонга (Франция) — Шори Хамада (Япония) — 0:1 (Иппон)
Матч за 3-е место
Маира Агиар (Бразилия) — Юн Хунджи (Корея) — 1:0 (Иппон)
Калиема Антомарчи (Куба) — Анна-Мария Вагнер (Германия) — 0:1 (Вазари)
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