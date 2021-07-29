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Японская дзюдоистка Хамада стала чемпионкой Олимпиады в Токио

12:39
Японская дзюдоистка Хамада стала чемпионкой Олимпиады в Токио. Фото AFP
Японская дзюдоистка Хамада стала чемпионкой Олимпиады в Токио. Фото AFP
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Японская дзюдоистка Шори Хамада стала чемпионкой Олимпийских игр в Токио. В финальной схватке она победила француженку Маделейну Малонгу.

Бронзовыми призерами Игр стали бразильянка Маира Агиар и немка Анна-Мария Вагнер.

Дзюдо

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

до 78 кг

Финал

Маделейн Малонга (Франция) — Шори Хамада (Япония) — 0:1 (Иппон)

Матч за 3-е место

Маира Агиар (Бразилия) — Юн Хунджи (Корея) — 1:0 (Иппон)

Калиема Антомарчи (Куба) — Анна-Мария Вагнер (Германия) — 0:1 (Вазари)

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