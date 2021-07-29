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Австралийка Фокс выиграла олимпийское золото в гребном слаломе

10:32
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Австралийка Джессика Фокс выиграла золотую медаль Олимпиады в Токио в соревнованиях по гребному слалому. Второе место заняла британка Мэллори Франклин. Замкнула тройку немка Андреа Херцог.

Гребной слалом

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

Каноэ-одиночка

Финал

1. Джессика Фокс (Австралия) — 105,04

2. Мэллори Франклин (Великобритания) — 108,68

3. Андреа Херцог (Германия) — 111,13

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