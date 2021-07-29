Австралийка Фокс выиграла олимпийское золото в гребном слаломе
10:32
Австралийка Джессика Фокс выиграла золотую медаль Олимпиады в Токио в соревнованиях по гребному слалому. Второе место заняла британка Мэллори Франклин. Замкнула тройку немка Андреа Херцог.
Гребной слалом
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
Каноэ-одиночка
Финал
1. Джессика Фокс (Австралия) — 105,04
2. Мэллори Франклин (Великобритания) — 108,68
3. Андреа Херцог (Германия) — 111,13
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