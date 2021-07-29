Чешские спортсмены взяли золото и серебро Олимпиады в трапе у мужчин
10:24
Чех Иржи Липтак завоевал золото в трапе на Олимпиаде в Токио.
В финальной перестрелке Липтак победил своего соотечественника, Давида Костелецки, который стал серебряным призером. Чехия выиграла первое золото на Играх в Японии. Бронза — у британца Мэттью Коварда Холли.
Россиянин Алексей Алипов не смог выйти в финал, уступив в перестрелке во время квалификации.
Стрельба
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
Трап
Финал
1. Иржи Липтак (Чехия) — 43 (+7)
2. Давид Костелецки (Чехия) — 43 (+6)
3. Мэттью Ковард Холли (Великобритания) — 33
4. Хорхе Ороско Диас (Мексика) — 28
5. Ю Хайчен (Китай) — 24
6. Абдулрахман Аль Файхан (Кувейт) — 18
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