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Чешские спортсмены взяли золото и серебро Олимпиады в трапе у мужчин

10:24
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Чех Иржи Липтак завоевал золото в трапе на Олимпиаде в Токио.

В финальной перестрелке Липтак победил своего соотечественника, Давида Костелецки, который стал серебряным призером. Чехия выиграла первое золото на Играх в Японии. Бронза — у британца Мэттью Коварда Холли.

Россиянин Алексей Алипов не смог выйти в финал, уступив в перестрелке во время квалификации.

Стрельба

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

Трап

Финал

1. Иржи Липтак (Чехия) — 43 (+7)

2. Давид Костелецки (Чехия) — 43 (+6)

3. Мэттью Ковард Холли (Великобритания) — 33

4. Хорхе Ороско Диас (Мексика) — 28

5. Ю Хайчен (Китай) — 24

6. Абдулрахман Аль Файхан (Кувейт) — 18

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Иван Торопцев все материалы автора

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