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Сегодня, 11:30

Вечная тенденция России: юные футболисты массово уезжают в другие города. Почему это неправильно

Юные футболисты массово уезжают из Москвы в другие города России
Гоша Чернов
Корреспондент
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Юные футболисты
Юные футболисты из детской спортивной школы.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Непопулярное мнение корреспондента «СЭ».

Таланты есть везде

Россия всегда была и будет богата талантами. Нет сомнений, что одаренные футболисты рождаются по всей стране ежедневно, а лучшие из них становятся звездами. Головин появился на свет в кузбасском городе Калтан, Александр и Михаил Кержаковы — в Кингисеппе, Жирков — в Тамбове, Смолов — в Саратове.

Но все же главным донором кадров с отрывом остается Москва. В столице родились многие видные российские футболисты: Бесчастных, Игнашевич, Колыванов, братья Березуцкие, Игнашевич, Семшов, Самедов, Дзюба. По крайней мере, так было раньше.

В последнее время эта тенденция стала спадать. На Евро-2008 в заявку сборной России попало девять футболистов, родившихся в Москве и Подмосковье, на ЧМ-2018 — шесть. В национальной команде мартовского созыва таковых всего пятеро: москвичи Лунев, Сильянов, Морозов и Чалов, а также Баринов из Огуднева. Если расширить список потенциальных сборников до 50 человек и вспомнить всех, кто вызывался Валерием Карпиным за последний год, то добавятся Джикия, Солдатенков и Юшин. В процентном соотношении это все равно мало, да и кто из этих футболистов может считаться безоговорочно основным в национальной команде? Далеко не все.

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Снижение числа москвичей

На сборную можно взглянуть под другим углом и вычислить, кто из игроков прошел московские академии. В нынешнем созыве таких 17 человек — больше половины! Для сравнения, на Евро-2008 11 из 23 футболистов в заявке сборной обучались в столичных школах, а на Евро-1996 — 9 из 22.

По цифрам видно, что тенденция есть. Хотя что тут удивительного: любой, кто хотя бы поверхностно следит за российским футболом, знает, что выпускников столичных академий в нем большинство. И это касается многих других сфер, не только спортивных: не просто так в Москве живет намного больше людей, чем в любом другом российском городе.

Но мы все-таки говорим о футболе, для которого происхождение игроков не имеет значения. Да, инфраструктура и тренерский состав академии, разумеется, важны, но настоящий талант способен прорасти откуда угодно. Совсем не обязательно в юном возрасте ехать в условную Москву ради мечты.

Примеры — прямо перед глазами: Иван Сергеев — полноценный продукт череповецкого футбола, Максим Осипенко — омского, Даниил Хлусевич — крымского, Александр Соболев — барнаульского, Арсен Адамов — грозненского, Никита Кривцов — дзержинского, Артем Макарчук — балтийского, Игорь Дивеев — уфимского. Часть из них бывала на просмотрах в столичных топ-академиях, но образования там никто не получал. В этот список уместно добавить и томича Данила Глебова, который обучался в «Локомотиве» всего год. А ведь каждого из перечисленных футболистов можно легко представить в основе сборной России.

Юные футболисты из школы Андрея Соломатина
Фото Александр Федоров, «СЭ»

А дома лучше

Так нужно ли обязательно уезжать из регионов, да еще и в неокрепшем возрасте? Возможно, пару десятков лет назад в этом был какой-то смысл из-за разницы в инфраструктуре и сомнительной периодичности детских турниров. Раньше, напомню, первенство России могло проводиться за десять дней, и скауты за этот короткий период часто делали вывод по тому или иному ребенку. И нередко потенциальные таланты пропускали турнир по болезни или из-за небольшой травмы, да и просто могли быть не в форме конкретно в эти дни. Введение системы Юношеских футбольных лиг, когда команды играют круглый год, улучшило картину. Не так давно РФС еще и реформировал тренерское образование в России, так что ситуация с кадрами в регионах тоже меняется.

Нельзя забывать и о психологии. Часто бывает, что родители решают перевезти 12-летнего ребенка в другой город, не думая о том, готов ли сын ментально. Физически он может быть на голову выше сверстников, но стресс вдали от дома (а часто — и от родственников) может сломать ему будущую карьеру. Выход из зоны комфорта — встряска даже для взрослого человека, а ребенку находиться в ней особенно важно для всестороннего развития. Разумеется, при этом рядом должен быть тренер, который предоставляет ему все необходимое. Лучшее — точно враг хорошего в данном случае.

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При переезде многое может сломаться. Ребенок не только моментально теряет родной дом, значительную часть друзей и родственников, но и оказывается под давлением, особенно если родители переехали вместе с ним и, таким образом, поставили на него очень многое. Бывает, что клуб помогает маме с папой с поиском заработка, но эта работа оказывается им не по душе или не приносит прежних денег. Кроме того, юный футболист может банально не подойти новому тренеру или не адаптироваться к коллективу.

«Для того чтобы мы взяли футболиста из региона, он должен быть на голову сильнее москвичей, — рассказывал Newslab об особенностях обучения в академии ЦСКА тогдашний руководитель селекционного отдела армейцев Антон Евменов. — Период с 14 до 18 лет — настоящий естественный отбор. Это не пионерлагерь. В 14 лет начинается специализированная футбольная подготовка, физическая нагрузка. В 14 лет ты прогрессируешь, в 15 прогрессируешь, а в 16 остановился — извини. Чтобы дойти до конца, нужно расти каждый год. Получается не у многих. Здесь как в школе — в 6 лет тебя учат одному, в 7 — чуть посложнее и так далее. Если ты в 12 лет не освоил технику, то потом не будет времени, уже не нагонишь».

Футболисты академии «Краснодара»
Фото ФК «Краснодар»

Переманивание

Далеко не всегда смена места жительства в подростковом возрасте становится гарантом успешной карьеры. Подавляющее число мальчишек попадает в ситуацию, когда они вынуждены на длительное время покинуть дом. Они резко окунаются во взрослую жизнь и в жесткую рубку за место в команде, где на одну позицию могут претендовать четыре-пять человек.

Есть и конкретные примеры. «Переманивание детей из регионов крупными академиями вредит всему российскому футболу. Ребята должны расти дома, — говорил один из тренеров юниорской команды ивановского «Текстильщика» Михаил Александров в интервью «Ивановской газете». — Двое моих воспитанников уехали в «Краснодар», но задержаться там не смогли. Потом они безуспешно пытались попасть в московские академии и в итоге вернулись в Иваново. Их места в составе здесь уже были заняты. Пришлось закончить с футболом».

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Удивительно, но даже Санкт-Петербург не застрахован от подобного. За последние два года из бюджетной СШОР «Лидер», которую финансируют город и спорткомитет, перебрались в клубы других регионов как минимум 13 футболистов и футболисток 2006-2010 года рождения, причем большинство забрал к себе «Краснодар». И это очень странно, ведь все эти игроки много лет воспитывались на средства городского бюджета и могли бы представлять Санкт-Петербург в сборных не только региона, но и страны.

Отличным вариантом для их прогресса мог бы стать «Зенит», который и неоднократно помогал «Лидеру», и предлагал этим игрокам прийти на просмотр, но они выбрали «Краснодар». По данным «СЭ», некоторым девушкам даже не сообщили об интересе «Зенита», во что сложно поверить. В конце 2023 года «Лидер» вообще отвез целую женскую команду 2009-2010 года рождения на просмотр в академию черно-зеленых, откуда они забрали себе сразу пятерых игроков.

Юные футболисты школы «Краснодара»
Фото ФК «Краснодар»

А ребенка спросили?

К сожалению, часто за детей решают взрослые — или их родители, или их тренеры. И нередко они поступают так, как им выгодно, не спрашивая мнения будущих футболистов. Мы знаем единичные случаи, когда одаренные ребята становились звездами в результате переездов и крутых жизненных поворотов, но сколько было тысяч случаев, в которых подобные ходы проваливались? Мы никогда не узнаем, потому что неудачи не освещаются так широко, как успехи.

Часто родителей подкупают бренды, имена или еще какие-то сторонние вещи. Но никогда нельзя слепо доверять судьбу ребенка кому-либо. Нужно обязательно искать того тренера, который действительно знает толк в воспитании будущих спортсменов. Не лишним будет узнать, сколько футболистов подготовил этот человек, какого уровня они достигли. Нужно взглянуть на тренировочный процесс, желательно самим посетить занятие и обязательно спросить у самого ребенка, что он думает о работе с этим специалистом. Это очень важно, ведь это решение, возможно, определит всю его карьеру. И не надо будет покидать родной город в поисках мечты, которую можно реализовать и у себя.

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Первый тренер Ивана Ломаева, кемеровчанин Олег Кривошеев, отмечал для Sportbox: «Самое сложное — увидеть в ребенке талант, найти его и заинтересовать. Не испортить и дать дорогу. Я часто своим коллегам из Москвы говорю: «В вашей системе легче работать, чем в глубинке. Вы работаете с готовым материалом, и у вас есть условия. Вы не тренируете, а отбираете. А вот найти, сделать команду и выявить игрока в провинции, причем в ее условиях и с ее зарплатами, — это надо памятник при жизни людям ставить».

Доверяйте своим. Россия полна талантами.

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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 15 6 6 45-24 51
2
 Краснодар 27 14 8 5 41-26 50
3
 Динамо 27 14 8 5 46-35 50
4
 Локомотив 27 11 11 5 45-37 44
5
 Спартак 27 12 7 8 37-31 43
6
 Кр. Советов 27 11 7 9 44-37 40
7
 Ростов 27 11 7 9 39-40 40
8
 ЦСКА 27 9 12 6 47-38 39
9
 Рубин 27 10 8 9 26-33 38
10
 Ахмат 27 9 5 13 30-38 32
11
 Пари НН 27 8 5 14 25-38 29
12
 Оренбург 27 7 8 12 31-36 29
13
 Урал 27 7 7 13 27-41 28
14
 Факел 27 6 10 11 20-29 28
15
 Балтика 27 7 5 15 29-34 26
16
 Сочи 27 4 8 15 28-43 20
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