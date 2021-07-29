Степанова и Орябинская выиграли серебряные медали Олимпийских игр в двойках

Россиянки Василиса Степанова и Елена Орябинская стали вторыми в соревновании парных двоек на Олимпийских играх в Токио. Они преодолели дистанцию за 6 минут и 51,45 секунды.

Золотые медали выиграли представительницы Новой Зеландии — 6 минут 50,19 секунды. Замкнули тройку канадки — 6 минут 52,10 секунды.

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Гребля академическая

Женщины

Двойка распашная

Финал

1. Новая Зеландия — 6.50,19

2. Россия (Василиса Степанова, Елена Орябинская) — 6.51,45

3. Канада — 6.52,10

4. Великобритания — 6.54,96

5. Греция — 6.57,11

6. Испания — 7.00,05