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Степанова и Орябинская выиграли серебряные медали Олимпийских игр в двойках

03:38
Василиса Степанова и Елена Орябинская. Фото Instagram 29 июля. Токио. Василиса Степанова и Елена Орябинская. Фото ОКР
Василиса Степанова и Елена Орябинская. Фото Instagram
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Россиянки Василиса Степанова и Елена Орябинская стали вторыми в соревновании парных двоек на Олимпийских играх в Токио. Они преодолели дистанцию за 6 минут и 51,45 секунды.

Золотые медали выиграли представительницы Новой Зеландии — 6 минут 50,19 секунды. Замкнули тройку канадки — 6 минут 52,10 секунды.

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Гребля академическая

Женщины

Двойка распашная

Финал

1. Новая Зеландия — 6.50,19

2. Россия (Василиса Степанова, Елена Орябинская) — 6.51,45

3. Канада — 6.52,10

4. Великобритания — 6.54,96

5. Греция — 6.57,11

6. Испания — 7.00,05

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Евгений Козинов все материалы автора

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