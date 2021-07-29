Степанова и Орябинская выиграли серебряные медали Олимпийских игр в двойках
03:38
Россиянки Василиса Степанова и Елена Орябинская стали вторыми в соревновании парных двоек на Олимпийских играх в Токио. Они преодолели дистанцию за 6 минут и 51,45 секунды.
Золотые медали выиграли представительницы Новой Зеландии — 6 минут 50,19 секунды. Замкнули тройку канадки — 6 минут 52,10 секунды.
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Гребля академическая
Женщины
Двойка распашная
Финал
1. Новая Зеландия — 6.50,19
2. Россия (Василиса Степанова, Елена Орябинская) — 6.51,45
3. Канада — 6.52,10
4. Великобритания — 6.54,96
5. Греция — 6.57,11
6. Испания — 7.00,05
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события
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