Китаянка Чен Менг выиграла золото Олимпиады в настольном теннисе
16:23
Китаянка Чен Менг выиграла золото Олимпиады в настольном теннисе.
В финале она обыграла свою соотечественницу Сун Ингша со счетом 4:2.
Бронзовым призером стала японка Мима Ита.
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Чен Менг (Китай) — Сун Ингша (Китай) — 4:2
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