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Китаянка Чен Менг выиграла золото Олимпиады в настольном теннисе

16:23
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Китаянка Чен Менг выиграла золото Олимпиады в настольном теннисе.

В финале она обыграла свою соотечественницу Сун Ингша со счетом 4:2.

Бронзовым призером стала японка Мима Ита.

Настольный теннис

Олимпийские игры

Женщины

Личное первенство

Финал

Чен Менг (Китай) — Сун Ингша (Китай) — 4:2

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