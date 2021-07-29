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Хорваты стали олимпийскими чемпионами в распашных двойках

03:27
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Хорватские гребцы одержали победу в финале распашных двоек на Олимпийских играх в Токио. Они показали время — 6 минут 15,29 секунды.

Серебряные медали выиграли румынские гребцы, показавшие время — 6 минут 16,58 секунды. Замкнули тройку лучших датчане — 6 минут 19,88 секунды.

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Гребля академическая

Мужчины

Двойка распашная

Финал

1. Хорватия — 6.15,29

2. Румыния — 6.16,58

3. Дания — 6.19,88

4. Канада — 6.20,43

5. Сербия — 6.22,34

6. Испания — 6.25,25

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Евгений Козинов все материалы автора

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