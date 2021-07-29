Хорваты стали олимпийскими чемпионами в распашных двойках
03:27
Хорватские гребцы одержали победу в финале распашных двоек на Олимпийских играх в Токио. Они показали время — 6 минут 15,29 секунды.
Серебряные медали выиграли румынские гребцы, показавшие время — 6 минут 16,58 секунды. Замкнули тройку лучших датчане — 6 минут 19,88 секунды.
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Гребля академическая
Мужчины
Двойка распашная
Финал
1. Хорватия — 6.15,29
2. Румыния — 6.16,58
3. Дания — 6.19,88
4. Канада — 6.20,43
5. Сербия — 6.22,34
6. Испания — 6.25,25
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