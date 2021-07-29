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Российский дзюдоист Ильясов выиграл бронзу на Олимпиаде в Токио

12:55
Нияз Ильясов (слева). Фото AFP
Нияз Ильясов (слева). Фото AFP
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Российский дзюдоист Нияз Ильясов победил грузина Варлама Липартелиани в поединке за бронзовую медаль в категории до 100 кг на Олимпиаде в Токио.

Эта медаль стала для России 26-й на Играх в Японии.

В другом поединке за бронзовую медаль в категории до 100 кг португалец Жорже Фонсека победил канадца Шэди Элнахаса. Эта медаль стала для Португалии первой на Олимпиаде.

Дзюдо

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

до 100 кг

Матчи за третье место

Нияз Ильясов (Россия) — Варлам Липартелиани (Грузия) — 1:0 (Вазари)

Шэди Элнахас (Канада) — Жорже Фонсека (Португалия) — 0:1 (Вазари)

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Иван Торопцев все материалы автора

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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события