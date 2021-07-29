Российский дзюдоист Ильясов выиграл бронзу на Олимпиаде в Токио

Российский дзюдоист Нияз Ильясов победил грузина Варлама Липартелиани в поединке за бронзовую медаль в категории до 100 кг на Олимпиаде в Токио.

Эта медаль стала для России 26-й на Играх в Японии.

В другом поединке за бронзовую медаль в категории до 100 кг португалец Жорже Фонсека победил канадца Шэди Элнахаса. Эта медаль стала для Португалии первой на Олимпиаде.

Дзюдо

Токио (Япония)

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до 100 кг

Матчи за третье место

Нияз Ильясов (Россия) — Варлам Липартелиани (Грузия) — 1:0 (Вазари)

Шэди Элнахас (Канада) — Жорже Фонсека (Португалия) — 0:1 (Вазари)