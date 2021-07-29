Российская гимнастка Мельникова выиграла бронзу в многоборье на Олимпиаде в Токио

Российская гимнастка Ангелина Мельникова заняла третье место в индивидуальном многоборье на Олимпиаде в Токио. 21-летняя спортсменка за четыре вида программы набрала 57.199 балла.

Чемпионкой стала американка Суниса Ли. Второе место заняла бразильянка Ребека Андраде.

Еще одна россиянка, Владислава Уразова, занимавшая второе место перед последним видом программы, в итоге стала четвертой.

Напомним, что Мельникова и Уразова в Токио также выиграли золотую медаль в командном многоборье.

Гимнастика спортивная

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

Многоборье

Финал

1. Суниса Ли (США) — 57,433

2. Ребека Андраде (Бразилия) — 57,298

3. Ангелина Мельникова (Россия) — 57,199

4. Владислава Уразова (Россия) — 56,966

5. Маи Мураками (Япония) — 56,032

6. Нина Дервал (Бельгия) — 55,965