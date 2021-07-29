Китаянка с олимпийским рекордом завоевала золотую медаль на 200 метрах баттерфляем, россиянка Чимрова — пятая
05:36
Китаянка Чжан Юйфэй завоевала золотую медаль Олимпиады-2020 на 200 метрах баттерфляем.
Китаянка с результатом 2.03,86 установила новый олимпийский рекорд. Серебро у американки Риган Смит (2.05,30), бронзу завоевала Богларка Капаш (2.06,53) из Венгрии. Россиянка Светлана Чимрова (2.07,70) финишировала пятой.
Плавание
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
200 м баттерфляй
Финал
1. Чжан Юйфэй (Китай) — 2.03,86 ОР
2. Риган Смит (США) — 2.05,30
3. Хэйли Фликингер (США) — 2.05,65
4. Богларка Капаш (Венгрия) — 2.06,53
5. Светлана Чимрова (Россия) — 2.07,70
6. Юй Лиянь (Китай) — 2.07,85
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