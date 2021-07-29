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Китаянка с олимпийским рекордом завоевала золотую медаль на 200 метрах баттерфляем, россиянка Чимрова — пятая

05:36
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Китаянка Чжан Юйфэй завоевала золотую медаль Олимпиады-2020 на 200 метрах баттерфляем.

Китаянка с результатом 2.03,86 установила новый олимпийский рекорд. Серебро у американки Риган Смит (2.05,30), бронзу завоевала Богларка Капаш (2.06,53) из Венгрии. Россиянка Светлана Чимрова (2.07,70) финишировала пятой.

Плавание

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

200 м баттерфляй

Финал

1. Чжан Юйфэй (Китай) — 2.03,86 ОР

2. Риган Смит (США) — 2.05,30

3. Хэйли Фликингер (США) — 2.05,65

4. Богларка Капаш (Венгрия) — 2.06,53

5. Светлана Чимрова (Россия) — 2.07,70

6. Юй Лиянь (Китай) — 2.07,85

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Сергей Разин все материалы автора

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