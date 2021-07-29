Китаянка с результатом 2.03,86 установила новый олимпийский рекорд. Серебро у американки Риган Смит (2.05,30), бронзу завоевала Богларка Капаш (2.06,53) из Венгрии. Россиянка Светлана Чимрова (2.07,70) финишировала пятой.

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