Россия поднялась на четвертое место в общем медальном зачете Олимпиады в Токио

29 июля российские рапиристки завоевали 8-ю золотую медаль для национальной команды, что позволило сборной подняться на 4-е место в общемедальном зачете летней Олимпиады-2020 в Токио (Япония).

На счету сборной России теперь — 8 золотых, 11 серебряных и 8 бронзовых медалей (всего 27). На пятое место опустилась Австралия — 8 золотых, 2 серебряных и 10 бронзовых.

Лидером медального зачета является Япония — 15 золотых, 4 серебряных, 6 бронзовых медалей. На второй строчке располагается Китай (14 золотых, 6 серебряных, 9 бронзовых), на третьем месте — США (13 золотых, 14 серебряных и 10 бронзовых).

Олимпийские игры-2020 в Японии завершатся 8 августа.