Россия поднялась на четвертое место в общем медальном зачете Олимпиады в Токио
15:27
29 июля российские рапиристки завоевали 8-ю золотую медаль для национальной команды, что позволило сборной подняться на 4-е место в общемедальном зачете летней Олимпиады-2020 в Токио (Япония).
На счету сборной России теперь — 8 золотых, 11 серебряных и 8 бронзовых медалей (всего 27). На пятое место опустилась Австралия — 8 золотых, 2 серебряных и 10 бронзовых.
Лидером медального зачета является Япония — 15 золотых, 4 серебряных, 6 бронзовых медалей. На второй строчке располагается Китай (14 золотых, 6 серебряных, 9 бронзовых), на третьем месте — США (13 золотых, 14 серебряных и 10 бронзовых).
Олимпийские игры-2020 в Японии завершатся 8 августа.
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Сколько золотых медалей будет у России на Олимпиаде-2020?
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события
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