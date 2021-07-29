Золотую медаль завоевал австралиец Айзек Стаблети-Кук (2.06,38), установив новый олимпийский рекорд. Серебро у нидерландца Арно Камминги (2.07,01), замкнул тройку призеров финн Матти Маттссон (2.07,13). Чупков показал время 2.07,24.

Российский пловец Антон Чупков в финальном заплыве Олимпиады-2020 на 200 м брассом занял четвертое место.

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