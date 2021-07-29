Австралиец с олимпийским рекордом завоевал золотую на 200 метрах брассом, Чупков — четвертый
04:50
Российский пловец Антон Чупков в финальном заплыве Олимпиады-2020 на 200 м брассом занял четвертое место.
Золотую медаль завоевал австралиец Айзек Стаблети-Кук (2.06,38), установив новый олимпийский рекорд. Серебро у нидерландца Арно Камминги (2.07,01), замкнул тройку призеров финн Матти Маттссон (2.07,13). Чупков показал время 2.07,24.
Плавание
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
200 м брасс
Финал
1. Айзек Стабблети-Кук (Австралия) — 2.06,38 ОР
2. Арно Камминга (Нидерланды) — 2.07,01
3. Матти Маттссон (Финляндия) — 2.07,13
4. Антон Чупков (Россия) — 2.07,24
5. Ник Финк (США) — 2.07,93
6. Джеймс Уилби (Великобритания) — 2.08,42
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