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Австралиец с олимпийским рекордом завоевал золотую на 200 метрах брассом, Чупков — четвертый

04:50
Айзек Стаблети-Кук. Фото Reuters
Айзек Стаблети-Кук. Фото Reuters
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Российский пловец Антон Чупков в финальном заплыве Олимпиады-2020 на 200 м брассом занял четвертое место.

Золотую медаль завоевал австралиец Айзек Стаблети-Кук (2.06,38), установив новый олимпийский рекорд. Серебро у нидерландца Арно Камминги (2.07,01), замкнул тройку призеров финн Матти Маттссон (2.07,13). Чупков показал время 2.07,24.

Плавание

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

200 м брасс

Финал

1. Айзек Стабблети-Кук (Австралия) — 2.06,38 ОР

2. Арно Камминга (Нидерланды) — 2.07,01

3. Матти Маттссон (Финляндия) — 2.07,13

4. Антон Чупков (Россия) — 2.07,24

5. Ник Финк (США) — 2.07,93

6. Джеймс Уилби (Великобритания) — 2.08,42

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Сергей Разин все материалы автора

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