«Болельщики поддержали решение перейти под израильский флаг». Рассказ бывшей российской всадницы

Представительница конного спорта Анна Гусейнова — о смене спортивного гражданства, жизни в Нидерландах и конфликте на Ближнем Востоке.

С юной всадницей Анной Гусейновой, выступающей в дисциплине «выездка», в России всегда связывались большие надежды. В 2016 году она стала абсолютной победительницей детского первенства Европы, а также завоевала золото вместе с национальной командой. Эти медали стали первыми наградами высшей пробы для представителей нашей страны на крупных международных соревнованиях после распада СССР, пусть и на молодежном уровне.

С тех пор спортсменка продолжала успешно стартовать на турнирах и всегда находилась высоко в мировом рейтинге, а этим летом уже планирует соревноваться со взрослыми. Правда, из-за сложившейся в мировом спорте ситуации с допуском до международных стартов ей придется делать это под другим флагом. С 2022 года девушка представляет сборную Израиля. В интервью «СЭ» 22-летняя спортсменка рассказала, с какими сложностями столкнулись российские всадники после начала СВО и почему провокации зоозащитников делают призрачными шансы конного спорта остаться в программе Олимпиады. А также пообещала побороться за путевку на Игры в Лос-Анджелесе.

Кони тоже получили нейтральный статус

— Вы уже два года выступаете за Израиль. Почему выбрали именно эту страну?

— Уже много воды утекло с того момента. Но на самом деле все очень просто. У всей моей семьи двойное гражданство много лет, поскольку ее корни — из Израиля. Так исторически сложилось.

— То есть никаких размышлений и сомнений по поводу смены гражданства не было?

— Нет, и никаких проблем тоже не возникло. Ведь у меня уже было два паспорта.

— Как в Федерации конного спорта России отреагировали тогда на ваше решение?

— Когда начались события 24 февраля 2022 года, FEI (Международная федерация конного спорта. — Прим. «СЭ») заблокировала доступ для сотрудников ФКСР в базу данных, поэтому в России повлиять на ситуацию никак не могли.

Фото Виктория Федулова

— Но сейчас же вы наверняка общаетесь с представителями федерации...

— Те, с кем я сохраняю контакты в России, в том числе мои болельщики, поддерживают мое решение. Все говорят: главное, что у тебя есть возможность дальше выступать и расти как спортсмен.

— Насколько понимаю, FEI запретила стартовать сначала и российским лошадям?

— Да, все верно. Меня эта проблема не коснулась, поскольку я достаточно быстро поменяла гражданство и лошади стали израильскими, а мои знакомые действительно какое-то время не могли выступать. Но зато теперь все решилось, и кони тоже получили нейтральный статус.

— Лошадь с нейтральным статусом — звучит странно.

— Согласна, но такова сегодняшняя реальность.

— То есть флаг лошади никак не зависел от ее реального происхождения?

— Да, здесь речь скорее о юридической стороне вопроса. Животные получают флаг страны, из которой их владелец.

Перевозка лошади стала дороже в два с половиной раза

— Вы сейчас живете в Нидерландах. Как часто приезжаете в Россию?

— В январе сдавала последние экзамены в МГАФКе. Теперь я дипломированный специалист. Поэтому много времени провела в Москве. А так, конечно, стараюсь приезжать в свободное время к семье и друзьям, но это теперь намного сложнее. Если раньше ты садился на прямой рейс из Амстердама и через три с половиной часа приземлялся в Нидерландах, то теперь на дорогу уходят сутки. Зачастую это долгие пересадки через Сербию или Турцию.

— Все ваши лошади теперь тоже в Нидерландах?

— Основные, на которых выступаю, — да. В Москве сейчас только те, кто на заслуженном отдыхе и молодняк. Совсем недавно перевезла в столицу Делано, с которым связано большое количество воспоминаний о соревнованиях. Но это очень долгий процесс: теперь, чтобы въехать в Россию, нужно обязательно отстоять карантин в течение месяца, которого раньше можно было избежать. Животное должно находиться в определенной конюшне, где ветеринар может прийти с проверкой в любой момент. Плюс ко всему существенно выросла цена транспортировки, поскольку перевозчиков, которые берутся ехать в Россию, стало намного меньше, и весь процесс оформления документов усложнился. Переезды и раньше были недешевые, а теперь и просто космические по цене.

— Во сколько раз выросла перевозка лошади?

— В два с половиной — минимум. Кроме того, на таможне, когда провозишь амуницию, начинают придираться к мелочам и ведут усиленный осмотр амуниции, которую ты везешь с собой, так как появились новые ограничения и по весу, и по ценности груза.

— Из сказанного вами легко сделать вывод, что в России вы теперь не выступаете и на Игры Дружбы не поедете?

— Да. Основная причина — очень тяжело вести лошадей. Кроме того, теперь на территории РФ буду выступать как иностранный гражданин, а для этого нужно делать другие документы для участия в национальных турнирах. В этом всем просто нет смысла. Проще здесь, в Нидерландах, заявиться на местные соревнования.

Фото Виктория Федулова

Есть шансы отобраться на Олимпиаду-2028

— Сегодня стартуете с Микки?

— Да, это молодой конь, с которым связываю большие надежды. Мы выступаем с ним по юниорским ездам. И в планах приобрести еще одну лошадь.

— Для выступления уже на взрослом уровне?

— Да, летом хочу наконец соревноваться по Большим ездам: начнем с категории U25, и дальше постараюсь уже бороться за самые высокие места с лидерами мирового рейтинга.

— Какой турнир за последнее время вам больше всего запомнился?

— Я два года не так много выступаю. Но мне очень понравилось в местечке Жарди. Это пригород Парижа, где на Олимпийских играх в том числе будут базироваться всадники. Очень понравилась атмосфера. Кроме того, мы здорово выступили. Все дни попадали в тройку.

— То есть все-таки уже прикоснулись к олимпийскому движению?

— Да, побывала на одной из альма-матер для всадников.

— Вы сказали, что мало выступали в последнее время. Почему?

— Приняла для себя решение сделать небольшую паузу в соревнованиях. Больше внимания уделить работе с молодняком и своим тренировкам. Сейчас у меня есть одна молодая лошадь, помимо Микки, с которой связываю очень большие надежды.

— Как оцениваете свои шансы отобраться на Олимпиаду в сборной Израиля?

— Понятно, что речь будет идти не об Играх в Париже, а следующих — в Лос-Анджелесе. Если говорить про команду, то у нас есть три-четыре сильных всадника. Так что бороться за место на Олимпиаде можно. А личная путевка полностью зависит от пары всадник/лошадь. Нужно хорошо выступать на определенных международных турнирах, которые являются квалификационными, и набирать там очки.

— При этом выступление на национальных турнирах в Израиле не требуется. Верно?

— Да. Я, если честно, не представляю, как туда физически вести лошадей. Если на самолете, то цены будут в разы выше. Да и если говорить про соревнования, то в Израиле вряд ли проводятся езды того уровня, в которых я участвую. Хотя федерация делает очень многое для развития конного спорта. Привлекает известных всадников, пытается повысить его массовость. Движение вперед, безусловно, есть.

— А турниры в Израиле сейчас вообще проводятся?

— Да, по выездке и конкуру, а также в стране на удивление популярен вестерн. Разновидность конного спорта, зародившаяся в США. Хотя, казалось бы, при чем тут ковбои? Но всем в Израиле это очень нравится.

— Вашу семью и близких события в Израиле затронули?

— Конечно, у нас много знакомых там, которые рассказывают чудовищные истории. Тем более мы туда достаточно часто летаем. Кроме того, когда начался конфликт с Палестиной, служба национальной безопасности ввела запрет для спортсменов принимать участие в соревнованиях, боялись провокаций, террористических актов. Но через некоторое время запрет был снят, с условием соблюдения рекомендаций по безопасности.

— А были какие-то реальные ситуации?

— Все вспоминают теракт на Олимпийских играх в Мюнхене, организованный палестинцами, в результате которого погибли израильские спортсмены. И конечно, никто не хочет повторения тех событий.

Фото Виктория Федулова

Зоозащитники специально устраивают скандалы

— Если говорить в целом про конный спорт, нет ли ужесточения со стороны FEI в плане допинг-контроля в связи в том числе с последними историями, когда лошади заражались после поедания сена?

— Если честно, существенных изменений или ужесточения я не вижу. Все примерно так же, как и было раньше.

— А зоозащитники не мучают? Особенно после истории в Токио с немецкой пятиборкой Анникой Шлой?

— А это на самом деле настоящая проблема. Сейчас на соревнованиях стюарды очень пристально следят за поведением спортсменов на тренировках, в конюшне. Везде развешаны камеры: не дай бог, что-то произойдет. Даже если это касается каких-то обычных воспитательных мер по отношению к лошади.

Но это полбеды. Зоозащитники устраиваются работать в частные конюшни и потом тайно снимают на телефоны видео. Затем раздуваются большие скандалы, снимаются телерепортажи... Ситуация, которую я описала, произошла с известным немецким конкуристом Людгером Бербаумом. И совсем недавно был большой скандал в Дании на конюшне Андреаса Хельгстранда. И все это, конечно, делает перспективы конного спорта как олимпийской дисциплины очень туманными.

— Но в Лос-Анджелесе он точно будет.

— Да, однако дальше в предварительных программах его нет. И не удивлюсь, если соревнования в США станут последними, на которых будут представлены конкур, выездка и троеборье.

— В пятиборье конкура не будет после Парижа-2024.

— Да, но на самом деле там конный спорт давно уже был отстающей дисциплиной. Спортсмены выступали на арендованных лошадях. И одно и то же животное проходило маршрут несколько раз. Понятное дело, к вечеру оно уставало и могло не повиноваться всаднику. Думаю, отсюда и возникла такая ситуация.

— Тогда тем более надо отбираться в Лос-Анджелес.

— Да, это и буду стараться сделать в новом олимпийском цикле.