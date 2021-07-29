Дзюдоист Вульф принес Японии 15-е золото на домашней Олимпиаде

Японский дзюдоист Аарон Вульф победил корейца Чо Гуама в финале турнира в категории до 100 кг на Олимпиаде в Токио.

Золото Вульфа стало 15-м для Японии на домашних Играх и 8-м — в дзюдо.

Отметим, что одним из бронзовых призеров Олимпиады в категории до 100 кг стал россиянин Нияз Ильясов.

Дзюдо

Токио (Япония)

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до 100 кг

Финал

Аарон Вульф (Япония) — Чо Гуам (Корея) — 1:0 (Иппон)