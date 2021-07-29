Дзюдоист Вульф принес Японии 15-е золото на домашней Олимпиаде
13:22
Японский дзюдоист Аарон Вульф победил корейца Чо Гуама в финале турнира в категории до 100 кг на Олимпиаде в Токио.
Золото Вульфа стало 15-м для Японии на домашних Играх и 8-м — в дзюдо.
Отметим, что одним из бронзовых призеров Олимпиады в категории до 100 кг стал россиянин Нияз Ильясов.
Дзюдо
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
до 100 кг
Финал
Аарон Вульф (Япония) — Чо Гуам (Корея) — 1:0 (Иппон)
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