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Колесников завоевал бронзовую медаль на 100 метрах вольным стилем

05:41
Климент Колесников. Фото Reuters
Климент Колесников. Фото Reuters
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Российский пловец Климент Колесников завоевал бронзовую медаль Олимпиады-2020 на 100 метрах вольным стилем.

Золотую медаль с новым олимпийским рекордом завоевал американец Калеб Дрессел (47,02), серебро у австралийца Кайла Чалмерса (47,08). У Колесникова результат 47,44.

Колесников на Олимпиаде-2020 завоевал серебряную медаль на 100 метрах на спине.

Плавание

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

100 м в/с

Финал

1. Кэлеб Дрессел (США) — 47,02 ОР

2. Кайл Чалмерс (Австралия) — 47,08

3. Климент Колесников (Россия) — 47,44

4. Максим Груссе (Франция) — 47,72

5. Хван Сунву (Корея) — 47,82

6. Алессандро Миресси (Италия) — 47,86

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Сергей Разин все материалы автора

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