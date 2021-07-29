Колесников завоевал бронзовую медаль на 100 метрах вольным стилем
05:41
Российский пловец Климент Колесников завоевал бронзовую медаль Олимпиады-2020 на 100 метрах вольным стилем.
Золотую медаль с новым олимпийским рекордом завоевал американец Калеб Дрессел (47,02), серебро у австралийца Кайла Чалмерса (47,08). У Колесникова результат 47,44.
Колесников на Олимпиаде-2020 завоевал серебряную медаль на 100 метрах на спине.
Плавание
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
100 м в/с
Финал
1. Кэлеб Дрессел (США) — 47,02 ОР
2. Кайл Чалмерс (Австралия) — 47,08
3. Климент Колесников (Россия) — 47,44
4. Максим Груссе (Франция) — 47,72
5. Хван Сунву (Корея) — 47,82
6. Алессандро Миресси (Италия) — 47,86
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Сколько золотых медалей будет у России на Олимпиаде-2020?
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