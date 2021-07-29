Американец Финке завоевал золотую медаль в заплыве на 800 метров вольным стилем, украинец Романчук — третий
04:43
Американский спортсмен Роберт Финке завоевал золотую медаль Олимпиады-2020 в заплыве на 800 м вольным стилем.
Финке показал результат 7:41.87. Серебро у итальянца Грегорио Пальтриньери (7.42,11), замкнул тройку призеров украинец Михаил Романчук (7.42,33).
Плавание
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
800 м в/с
Финал
1. Роберт Финк (США) — 7.41,87
2. Грегорио Пальтриньери (Италия) — 7.42,11
3. Михаил Романчук (Украина) — 7.42,33
4. Флориан Велльброк (Германия) — 7.42,68
5. Джек Маклафлин (Австралия) — 7.45,00
6. Сергей Фролов (Украина) — 7.45,11
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