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Американец Финке завоевал золотую медаль в заплыве на 800 метров вольным стилем, украинец Романчук — третий

04:43
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Американский спортсмен Роберт Финке завоевал золотую медаль Олимпиады-2020 в заплыве на 800 м вольным стилем.

Финке показал результат 7:41.87. Серебро у итальянца Грегорио Пальтриньери (7.42,11), замкнул тройку призеров украинец Михаил Романчук (7.42,33).

Плавание

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

800 м в/с

Финал

1. Роберт Финк (США) — 7.41,87

2. Грегорио Пальтриньери (Италия) — 7.42,11

3. Михаил Романчук (Украина) — 7.42,33

4. Флориан Велльброк (Германия) — 7.42,68

5. Джек Маклафлин (Австралия) — 7.45,00

6. Сергей Фролов (Украина) — 7.45,11

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