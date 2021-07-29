Китаянки выиграли эстафету 4x200 м вольным стилем на Олимпиаде с рекордом мира, россиянки заняли пятое место
Российская команда в составе: Анна Егорова, Валерия Саламатина, Вероника Андрусенко и Анастасия Гуженкова — заняла пятое место в финале Олимпиады на 4x200 метрах вольным стилем. Российская сборная показала результат 7:52.15.
Золотую медаль завоевала сборная Китая с мировым рекордом 7:40.33, серебро у США (7:40.73), замкнули тройку представительницы Австралии (7:41.29).
Плавание
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
Эстафета 4х200 м в/с
Финал
1. Китай (Ян Цзюньсюань, Тан Мухань, Чжан Юйфэй, Ли Бинцзие) — 7.40,33 МР
2. США (Элисон Шмитт, Пэйдж Мэдден, Кэйти Маклафлин, Кэйти Ледеки) — 7.40,73
3. Австралия (Ариана Титмус, Эмма Маккеон, Мэдисон Уилсон, Леа Нил) — 7.41,29
5. Россия (Анна Егорова, Валерия Саламатина, Вероника Андрусенко, Анастасия Гуженкова) — 7.52,15
22133 голосов
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю