Китаянки выиграли эстафету 4x200 м вольным стилем на Олимпиаде с рекордом мира, россиянки заняли пятое место

Золотую медаль завоевала сборная Китая с мировым рекордом 7:40.33, серебро у США (7:40.73), замкнули тройку представительницы Австралии (7:41.29).

Российская команда в составе: Анна Егорова, Валерия Саламатина, Вероника Андрусенко и Анастасия Гуженкова — заняла пятое место в финале Олимпиады на 4x200 метрах вольным стилем. Российская сборная показала результат 7:52.15.

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