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Китаянки выиграли эстафету 4x200 м вольным стилем на Олимпиаде с рекордом мира, россиянки заняли пятое место

06:53
Сборная Китая. Фото Reuters
Сборная Китая. Фото Reuters
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Российская команда в составе: Анна Егорова, Валерия Саламатина, Вероника Андрусенко и Анастасия Гуженкова — заняла пятое место в финале Олимпиады на 4x200 метрах вольным стилем. Российская сборная показала результат 7:52.15.

Золотую медаль завоевала сборная Китая с мировым рекордом 7:40.33, серебро у США (7:40.73), замкнули тройку представительницы Австралии (7:41.29).

Плавание

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

Эстафета 4х200 м в/с

Финал

1. Китай (Ян Цзюньсюань, Тан Мухань, Чжан Юйфэй, Ли Бинцзие) — 7.40,33 МР

2. США (Элисон Шмитт, Пэйдж Мэдден, Кэйти Маклафлин, Кэйти Ледеки) — 7.40,73

3. Австралия (Ариана Титмус, Эмма Маккеон, Мэдисон Уилсон, Леа Нил) — 7.41,29

5. Россия (Анна Егорова, Валерия Саламатина, Вероника Андрусенко, Анастасия Гуженкова) — 7.52,15

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Сергей Разин все материалы автора

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