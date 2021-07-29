Ирландцы стали олимпийскими чемпионами в парных двойках
03:58
Ирландские гребцы выиграли финал парных двоек на Олимпийских играх в Токио.
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Гребля академическая
Мужчины
Двойка парная легкая
Финал
1. Ирландия — 6.06,43
2. Германия — 6.07,29
3. Италия — 6.14,30
4. Чехия — 6.16,42
5. Бельгия — 6.18,10
6. Уругвай — 6.24,21
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