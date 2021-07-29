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Ирландцы стали олимпийскими чемпионами в парных двойках

03:58

Ирландские гребцы выиграли финал парных двоек на Олимпийских играх в Токио.

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Гребля академическая

Мужчины

Двойка парная легкая

Финал

1. Ирландия — 6.06,43

2. Германия — 6.07,29

3. Италия — 6.14,30

4. Чехия — 6.16,42

5. Бельгия — 6.18,10

6. Уругвай — 6.24,21

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Евгений Козинов все материалы автора

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