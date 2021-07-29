Российские рапиристки выиграли золото в командном первенстве на Олимпиаде в Токио
15:18
Российские рапиристки победили Францию в финале командного первенства на Олимпиаде в Токио.
Россиянки выиграли финальный поединок со счетом 45:34. В составе сборной России выступили Лариса Коробейникова, Инна Дериглазова и Марта Мартьянова, запасная — Аделина Загидуллина. Отметим, что Мартьянова получила травму во время финала, однако 22-летняя спортсменка смогла вернуться на фехтовальную дорожку.
Золотая медаль в женском командном первенстве в рапире стала для России восьмой на Играх в Японии.
Фехтование
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
Рапира, командное первенство
Финал
Россия — Франция — 45:34
Читайте также
«Я бы хотел, чтобы они поскорее улетели домой». В Японии новый скандал после разломанной израильтянами антисекс-кровати
120
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю