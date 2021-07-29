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Российские рапиристки выиграли золото в командном первенстве на Олимпиаде в Токио

15:18
Инна Дериглазова (справа) против француженки Аниты Блэйз. Фото AFP
Инна Дериглазова (справа) против француженки Аниты Блэйз. Фото AFP
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Российские рапиристки победили Францию в финале командного первенства на Олимпиаде в Токио.

Россиянки выиграли финальный поединок со счетом 45:34. В составе сборной России выступили Лариса Коробейникова, Инна Дериглазова и Марта Мартьянова, запасная — Аделина Загидуллина. Отметим, что Мартьянова получила травму во время финала, однако 22-летняя спортсменка смогла вернуться на фехтовальную дорожку.

Золотая медаль в женском командном первенстве в рапире стала для России восьмой на Играх в Японии.

Фехтование

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

Рапира, командное первенство

Финал

Россия — Франция — 45:34

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Иван Торопцев все материалы автора

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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события