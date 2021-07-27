Олимпиада-2020: Япония и США — в лидерах медального зачета, Россия — четвертая
05:20
Во вторник, 27 июля, в Токио проходит четвертый день Олимпийских игр.
Олимпиада в Токио: онлайн трансляция соревнований дня 27 июля //
Медальный зачет Олимпийских игр
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|Страна
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|3
|7
|17
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|6
|5
|7
|18
|4
|5
|6
|3
|14
|5
|4
|5
|1
|10
|6
|3
|1
|3
|7
|7
|3
|0
|4
|7
|8
|2
|0
|0
|2
|9
|1
|4
|4
|9
|10
|1
|3
|1
|5
|11
|1
|2
|2
|5
|12
|1
|1
|0
|2
|13
|1
|1
|0
|2
|14
|1
|0
|1
|2
|15
|1
|0
|1
|2
|16
|1
|0
|0
|1
|17
|1
|0
|0
|1
|18
|1
|0
|0
|1
|19
|1
|0
|0
|1
|20
|1
|0
|0
|1
|21
|1
|0
|0
|1
|22
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|23
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|0
|0
|1
|24
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|0
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|25
|0
|3
|0
|3
|26
|0
|2
|2
|4
|27
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|2
|2
|4
|28
|0
|2
|0
|2
|29
|0
|1
|1
|2
|30
|0
|1
|1
|2
|31
|0
|1
|1
|2
|32
|0
|1
|1
|2
|33
|0
|1
|1
|2
|34
|0
|1
|0
|1
|35
|0
|1
|0
|1
|36
|0
|1
|0
|1
|37
|0
|1
|0
|1
|38
|0
|1
|0
|1
|39
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|1
|0
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|40
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|1
|0
|1
|41
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|0
|3
|3
|42
|0
|0
|3
|3
|43
|0
|0
|2
|2
|44
|0
|0
|2
|2
|45
|0
|0
|2
|2
|46
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|0
|2
|2
|47
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|1
|48
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Золотая медаль у Великобритании: пловец Том Ден показал лучшее время в финальном заплыве на 200 метров вольным стилем.
Австралия завоевала золотую медаль в плавании: Кейли Рочель Маккеон показала лучший результат в финальном заплыве на 100 м на спине.
Золото у сборной России в плавании: Евгений Рылов показал лучший результат в финальном заплыве на 100 метров на спине, второй — Климент Колесников.
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события
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