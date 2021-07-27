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Олимпиада-2020: Япония и США — в лидерах медального зачета, Россия — четвертая

05:20
Олимпийские игры-2020 в Токио. Фото Instagram
Олимпийские игры-2020 в Токио. Фото Instagram
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Во вторник, 27 июля, в Токио проходит четвертый день Олимпийских игр.

Олимпиада в Токио: онлайн трансляция соревнований дня 27 июля //
Медальный зачет Олимпийских игр

Страна З С Б В
1
Япония
 8 2 3 13
2
США
 7 3 7 17
3
Китай
 6 5 7 18
4
Россия
 5 6 3 14
5
Великобритания
 4 5 1 10
6
Австралия
 3 1 3 7
7
Корея
 3 0 4 7
8
Косово
 2 0 0 2
9
Италия
 1 4 4 9
10
Канада
 1 3 1 5
11
Франция
 1 2 2 5
12
Венгрия
 1 1 0 2
13
Тунис
 1 1 0 2
14
Хорватия
 1 0 1 2
15
Словения
 1 0 1 2
16
Австрия
 1 0 0 1
17
Бермуды
 1 0 0 1
18
Гонконг
 1 0 0 1
19
Иран
 1 0 0 1
20
Норвегия
 1 0 0 1
21
Таиланд
 1 0 0 1
22
Узбекистан
 1 0 0 1
23
Филиппины
 1 0 0 1
24
Эквадор
 1 0 0 1
25
Нидерланды
 0 3 0 3
26
Бразилия
 0 2 2 4
27
Тайвань
 0 2 2 4
28
Грузия
 0 2 0 2
29
Испания
 0 1 1 2
30
Индонезия
 0 1 1 2
31
Сербия
 0 1 1 2
32
Чехия
 0 1 1 2
33
Швейцария
 0 1 1 2
34
Бельгия
 0 1 0 1
35
Болгария
 0 1 0 1
36
Дания
 0 1 0 1
37
Индия
 0 1 0 1
38
Иордания
 0 1 0 1
39
Колумбия
 0 1 0 1
40
Румыния
 0 1 0 1
41
Германия
 0 0 3 3
42
Казахстан
 0 0 3 3
43
Египет
 0 0 2 2
44
Монголия
 0 0 2 2
45
Турция
 0 0 2 2
46
Украина
 0 0 2 2
47
Новая Зеландия
 0 0 1 1
48
Израиль
 0 0 1 1
49
Кот-д`Ивуар
 0 0 1 1
50
Кувейт
 0 0 1 1
51
Мексика
 0 0 1 1
52
Эстония
 0 0 1 1

Золотая медаль у Великобритании: пловец Том Ден показал лучшее время в финальном заплыве на 200 метров вольным стилем.

Австралия завоевала золотую медаль в плавании: Кейли Рочель Маккеон показала лучший результат в финальном заплыве на 100 м на спине.

Золото у сборной России в плавании: Евгений Рылов показал лучший результат в финальном заплыве на 100 метров на спине, второй — Климент Колесников.

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Сергей Ревенко все материалы автора

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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события