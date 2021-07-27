Во вторник, 27 июля, в Токио проходит четвертый день Олимпийских игр.

Олимпиада в Токио: онлайн трансляция соревнований дня 27 июля //

Медальный зачет Олимпийских игр

№ Страна З С Б В 1 Япония 8 2 3 13 2 США 7 3 7 17 3 Китай 6 5 7 18 4 Россия 5 6 3 14 5 Великобритания 4 5 1 10 6 Австралия 3 1 3 7 7 Корея 3 0 4 7 8 Косово 2 0 0 2 9 Италия 1 4 4 9 10 Канада 1 3 1 5 11 Франция 1 2 2 5 12 Венгрия 1 1 0 2 13 Тунис 1 1 0 2 14 Хорватия 1 0 1 2 15 Словения 1 0 1 2 16 Австрия 1 0 0 1 17 Бермуды 1 0 0 1 18 Гонконг 1 0 0 1 19 Иран 1 0 0 1 20 Норвегия 1 0 0 1 21 Таиланд 1 0 0 1 22 Узбекистан 1 0 0 1 23 Филиппины 1 0 0 1 24 Эквадор 1 0 0 1 25 Нидерланды 0 3 0 3 26 Бразилия 0 2 2 4 27 Тайвань 0 2 2 4 28 Грузия 0 2 0 2 29 Испания 0 1 1 2 30 Индонезия 0 1 1 2 31 Сербия 0 1 1 2 32 Чехия 0 1 1 2 33 Швейцария 0 1 1 2 34 Бельгия 0 1 0 1 35 Болгария 0 1 0 1 36 Дания 0 1 0 1 37 Индия 0 1 0 1 38 Иордания 0 1 0 1 39 Колумбия 0 1 0 1 40 Румыния 0 1 0 1 41 Германия 0 0 3 3 42 Казахстан 0 0 3 3 43 Египет 0 0 2 2 44 Монголия 0 0 2 2 45 Турция 0 0 2 2 46 Украина 0 0 2 2 47 Новая Зеландия 0 0 1 1 48 Израиль 0 0 1 1 49 Кот-д`Ивуар 0 0 1 1 50 Кувейт 0 0 1 1 51 Мексика 0 0 1 1 52 Эстония 0 0 1 1

Золотая медаль у Великобритании: пловец Том Ден показал лучшее время в финальном заплыве на 200 метров вольным стилем.

Австралия завоевала золотую медаль в плавании: Кейли Рочель Маккеон показала лучший результат в финальном заплыве на 100 м на спине.

Золото у сборной России в плавании: Евгений Рылов показал лучший результат в финальном заплыве на 100 метров на спине, второй — Климент Колесников.