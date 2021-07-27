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Дзюдоист Нагасе принес Японии девятое золото на домашней Олимпиаде

13:21
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Японец Таканори Нагасе завоевал золотую медаль в дзюдо в категории до 81 кг на Олимпиаде в Токио.

В финале Нагасе победил монгольца Саеда Моллаеи. Спортсмен принес девятую медаль Японии на домашних Играх.

В поединках за бронзовые медали австриец Шамиль Борчашвили выиграл у немца Доминика Рессела, а грузин Тато Григалашвили уступил бельгийцу Маттиасу Кассе.

Дзюдо

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

до 81 кг

Финал

Таканори Нагасе (Япония) — Саед Моллаеи (Монголия) — 1:0 (Вазари)

Матчи за третье место

Доминик Рессел (Германия) — Шамиль Борчашвили (Австрия) — 0:1 (Иппон)

Тато Григалашвили (Грузия) — Маттиас Кассе (Бельгия) — 0:1 (Иппон)

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Иван Торопцев все материалы автора

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