Дзюдоист Нагасе принес Японии девятое золото на домашней Олимпиаде
13:21
Японец Таканори Нагасе завоевал золотую медаль в дзюдо в категории до 81 кг на Олимпиаде в Токио.
В финале Нагасе победил монгольца Саеда Моллаеи. Спортсмен принес девятую медаль Японии на домашних Играх.
В поединках за бронзовые медали австриец Шамиль Борчашвили выиграл у немца Доминика Рессела, а грузин Тато Григалашвили уступил бельгийцу Маттиасу Кассе.
Дзюдо
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
до 81 кг
Финал
Таканори Нагасе (Япония) — Саед Моллаеи (Монголия) — 1:0 (Вазари)
Матчи за третье место
Доминик Рессел (Германия) — Шамиль Борчашвили (Австрия) — 0:1 (Иппон)
Тато Григалашвили (Грузия) — Маттиас Кассе (Бельгия) — 0:1 (Иппон)
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