Швейцарские велосипедистки заняли весь подиум в маунтинбайке на Олимпиаде, россиянка заняла 30-е место
10:19
Швейцарские велосипедистки заняли весь подиум в маунтинбайке на Олимпиаде в Токио.
Золотую медаль завоевала Йоланда Нефф, второй стала Зина Фрай, третье место у Линды Индерганд. Отметим, что золото Нефф стало первым для Швейцарии на Играх в Токио.
Единственная представительница России, Виктория Кирсанова завершила финальный заезд на 30-м месте, ее отставание от победителя составило больше одного круга.
Велоспорт — маунтинбайк
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
Финал
1. Йоланда Нефф (Швейцария) — 1:15.46
2. Зина Фрай (Швейцария) — 1:16.57
3. Линда Индерганд (Швейцария) — 1:17.05
30. Виктория Кирсанова (Россия) — отставание больше круга
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