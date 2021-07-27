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Швейцарские велосипедистки заняли весь подиум в маунтинбайке на Олимпиаде, россиянка заняла 30-е место

10:19
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Швейцарские велосипедистки заняли весь подиум в маунтинбайке на Олимпиаде в Токио.

Золотую медаль завоевала Йоланда Нефф, второй стала Зина Фрай, третье место у Линды Индерганд. Отметим, что золото Нефф стало первым для Швейцарии на Играх в Токио.

Единственная представительница России, Виктория Кирсанова завершила финальный заезд на 30-м месте, ее отставание от победителя составило больше одного круга.

Велоспорт — маунтинбайк

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

Финал

1. Йоланда Нефф (Швейцария) — 1:15.46

2. Зина Фрай (Швейцария) — 1:16.57

3. Линда Индерганд (Швейцария) — 1:17.05

30. Виктория Кирсанова (Россия) — отставание больше круга

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Иван Торопцев все материалы автора

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