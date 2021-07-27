Российский тхэквондист Ларин взял золото на Олимпиаде в Токио
16:01
Российский тхэквондист Владислав Ларин победил македонца Деяна Георгиевски в финале турнира в категории свыше 80 кг на Олимпиаде в Токио.
Ларин победил в финальной схватке со счетом 15:9.
Золото Ларина стало седьмым для России на Играх в Японии и вторым в тхэквондо как на этих соревнованиях, так и в истории Олимпиад. Вчера, 26 июля Максим Храмцов стал первым в истории олимпийским чемпионом по тхэквондо из России.
Бронзовыми призерами стали кубинец Рафаэль Альба Кастилльо и кореец Ин Кьо Дон.
Тхэквондо
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
свыше 80 кг
Финал
Владислав Ларин (Россия) — Деян Георгиевски (Македония) — 15:9
Матчи за третье место
Рафаэль Альба Кастилльо (Куба) — Сун Хонги (Китай) — 5:4
Ин Кьо Дон (Корея) — Иван Трайкович (Словения) — 5:4
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события
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