Российский тхэквондист Ларин взял золото на Олимпиаде в Токио

Российский тхэквондист Владислав Ларин победил македонца Деяна Георгиевски в финале турнира в категории свыше 80 кг на Олимпиаде в Токио.

Ларин победил в финальной схватке со счетом 15:9.

Золото Ларина стало седьмым для России на Играх в Японии и вторым в тхэквондо как на этих соревнованиях, так и в истории Олимпиад. Вчера, 26 июля Максим Храмцов стал первым в истории олимпийским чемпионом по тхэквондо из России.

Бронзовыми призерами стали кубинец Рафаэль Альба Кастилльо и кореец Ин Кьо Дон.

Тхэквондо

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

свыше 80 кг

Финал

Владислав Ларин (Россия) — Деян Георгиевски (Македония) — 15:9

Матчи за третье место

Рафаэль Альба Кастилльо (Куба) — Сун Хонги (Китай) — 5:4

Ин Кьо Дон (Корея) — Иван Трайкович (Словения) — 5:4