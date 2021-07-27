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Российский тхэквондист Ларин взял золото на Олимпиаде в Токио

16:01
Владислав Ларин (справа). Фото AFP
Владислав Ларин (справа). Фото AFP
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Российский тхэквондист Владислав Ларин победил македонца Деяна Георгиевски в финале турнира в категории свыше 80 кг на Олимпиаде в Токио.

Ларин победил в финальной схватке со счетом 15:9.

Золото Ларина стало седьмым для России на Играх в Японии и вторым в тхэквондо как на этих соревнованиях, так и в истории Олимпиад. Вчера, 26 июля Максим Храмцов стал первым в истории олимпийским чемпионом по тхэквондо из России.

Бронзовыми призерами стали кубинец Рафаэль Альба Кастилльо и кореец Ин Кьо Дон.

Тхэквондо

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

свыше 80 кг

Финал

Владислав Ларин (Россия) — Деян Георгиевски (Македония) — 15:9

Матчи за третье место

Рафаэль Альба Кастилльо (Куба) — Сун Хонги (Китай) — 5:4

Ин Кьо Дон (Корея) — Иван Трайкович (Словения) — 5:4

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Иван Торопцев все материалы автора

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