Маккеон выиграла золотую медаль Олимпиады в заплыве на 100 метров на спине

Австралийская пловчиха Кейли Рочель Маккеон показала лучший результат в финальном заплыве на Олимпийских играх в Токио. Ее результат — 57,47 секунды, что является рекордом Игр.

Второй стала канадка Кайли Масс с результатом 57,72 секунды, а замкнула тройку американка Риган Смит — 58,05.

Российские пловчихи не участвовали в финальном заплыве.

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Плавание

Женщины

100 м н/с

Финал

1. Кайли Маккеон (Австралия) — 57,47 ОР

2. Кайли Масс (Канада) — 57,72

3. Риган Смит (США) — 58,05