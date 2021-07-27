Бермудская спортсменка завоевала золотую медаль Олимпиады в триатлоне, россиянки не смогли завершить гонку

Спортсменка Флори Даффи из Бермуд завоевала золотую медаль Олимпиады в триатлоне.

Даффи показала результат 1:55:36. Серебро завоевала британка Джорджия Тейлор-Браун (1:56:50), замкнула тройку призерок американка Кэти Заферес (1:57:03).

Россиянки Александра Разаренова и Анастасия Горбунова не смогли дойти до финиша. Всего 20 спортсменок из 54 снялись по ходу гонки.