Пловец Рылов выиграл золотую медаль Олимпийских игр, Колесников — серебряную
05:04
Российский пловец Евгений Рылов показал лучший результат в финальном заплыве на 100 метров на спине на Олимпийских играх в Токио. Он преодолел дистанцию за 51,98 секунды.
Впервые с 1996 года российские олимпийцы выиграли золото в плавании.
Второе место занял другой представитель России — Климент Колесников, преодолевший дистанцию за 52 секунды.
Замкнул тройку лучших американец Райан Мерфи — 52,19 секунды.
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Плавание
Мужчины
100 м н/с
Финал
1. Евгений Рылов (Россия) — 51,98 ЕР
2. Климент Колесников (Россия) — 52,00
3. Райан Мерфи (США) — 52,19
4. Томас Чеккон (Италия) — 52,30
5. Сюй Цзяюй (Китай) — 52,51
6. Уго Гонсалес (Испания) — 52,78
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