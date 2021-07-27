Российский пловец Евгений Рылов показал лучший результат в финальном заплыве на 100 метров на спине на Олимпийских играх в Токио. Он преодолел дистанцию за 51,98 секунды.

Впервые с 1996 года российские олимпийцы выиграли золото в плавании.

Второе место занял другой представитель России — Климент Колесников, преодолевший дистанцию за 52 секунды.

Замкнул тройку лучших американец Райан Мерфи — 52,19 секунды.

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Плавание

Мужчины

100 м н/с

Финал

1. Евгений Рылов (Россия) — 51,98 ЕР

2. Климент Колесников (Россия) — 52,00

3. Райан Мерфи (США) — 52,19

4. Томас Чеккон (Италия) — 52,30

5. Сюй Цзяюй (Китай) — 52,51

6. Уго Гонсалес (Испания) — 52,78