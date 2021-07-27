Германия завоевала первое золото на Олимпиаде в Токио
10:59
Рикарда Функ из Германии завоевала золото в байдарке-одиночке у женщин на Олимпиаде в Токио.
Спортсменка показала результат 105,50 секунды в финале. Второе место заняла испанка Майален Чоурраут (106,63), на третьей строчке — австралийка Джессика Фокс (106,73).
Отметим, что россиянка Алсу Миназова не смогла попасть в финал, она заняла 17-е место в полуфинале.
Гребной слалом
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
Байдарка-одиночка
Финал
1. Рикарда Функ (Германия) — 105,50
2. Майален Чоурраут (Испания) — 106,63
3. Джессика Фокс (Австралия) — 106,73
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