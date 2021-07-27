Американка Мур стала первой олимпийской чемпионкой в серфинге среди женщин

Американка Карисса Мур завоевала золото в серфинге среди женщин на Олимпиаде в Токио.

В финале Мур победила Бьянку Буйтентаг из ЮАР и принесла своей стране девятое золото на Играх в Японии. Отметим, что Мур стала первой олимпийской чемпионкой по серфингу среди женщин — соревнования по этому виду спорта проводятся впервые в истории Олимпиад.

Третье место заняла представительница Японии Амуро Цузуки, которая победила американку Кэролайн Маркс в матче за бронзу.

Серфинг

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

Финал

Бьянка Буйтентаг (ЮАР) — Карисса Мур (США) — 8,46:14,93

Матч за третье место

Кэролайн Маркс (США) — Амуро Цузуки (Япония) — 4,26:6,80