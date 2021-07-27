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Американка Джэйкоби стала олимпийской чемпионкой в заплыве на 100 метров, Чикунова — 4-я, Ефимова — 5-я

05:25
Юлия Ефимова. Фото Instagram
Юлия Ефимова. Фото Instagram
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Американская пловчиха Лидия Якоби выиграла золотую медаль Олимпийских игр в заплыве на 100 метров брассом. Ее результат = 1.04,95.

Серебряную медаль завоевала Татьяна Схунмакер из ЮАР, преодолевшая дистанцию за 1,05,22. Замкнула тройку американка Лилли Кинг — 1.05,22.

Россиянки Евгения Чикунова и Юлия Ефмиова заняли 4-е и 5-е места соответственно.

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Плавание

Женщины

100 м брасс

Финал

1. Лидия Джэйкоби (США) — 1.04,95

2. Татьяна Схунмакер (ЮАР) — 1.05,22

3. Лилли Кинг (США) — 1.05,54

4. Евгения Чикунова (Россия) — 1.05,90

5. Юлия Ефимова (Россия) — 1.06,02

6. Софи Ханссон (Швеция) — 1.06,07

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Евгений Козинов все материалы автора

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