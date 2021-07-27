Американка Джэйкоби стала олимпийской чемпионкой в заплыве на 100 метров, Чикунова — 4-я, Ефимова — 5-я
05:25
Американская пловчиха Лидия Якоби выиграла золотую медаль Олимпийских игр в заплыве на 100 метров брассом. Ее результат = 1.04,95.
Серебряную медаль завоевала Татьяна Схунмакер из ЮАР, преодолевшая дистанцию за 1,05,22. Замкнула тройку американка Лилли Кинг — 1.05,22.
Россиянки Евгения Чикунова и Юлия Ефмиова заняли 4-е и 5-е места соответственно.
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Плавание
Женщины
100 м брасс
Финал
1. Лидия Джэйкоби (США) — 1.04,95
2. Татьяна Схунмакер (ЮАР) — 1.05,22
3. Лилли Кинг (США) — 1.05,54
4. Евгения Чикунова (Россия) — 1.05,90
5. Юлия Ефимова (Россия) — 1.06,02
6. Софи Ханссон (Швеция) — 1.06,07
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