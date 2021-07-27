Бацарашкина и Черноусов завоевали серебряные медали Олимпиады в стрельбе из пневматического пистолета

Российская команда в составе Виталины Бацарашкиной и Артема Черноусова завоевала серебряные медали олимпийского турнира в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров.

В финале турнира россияне уступили китайцам Пан Вэй и Цзянь Рансинь.

Бацарашкина на Олимпиаде-2020 уже завоевала золотую медаль в одиночном зачете.

Стрельба

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины/Женщины

Пневматический пистолет, 10 м

Финал

1. Китай

2. Россия (Виталина Бацарашкина, Артем Черноусов)

3. Украина