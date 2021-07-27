Бацарашкина и Черноусов завоевали серебряные медали Олимпиады в стрельбе из пневматического пистолета
05:51
Российская команда в составе Виталины Бацарашкиной и Артема Черноусова завоевала серебряные медали олимпийского турнира в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров.
В финале турнира россияне уступили китайцам Пан Вэй и Цзянь Рансинь.
Бацарашкина на Олимпиаде-2020 уже завоевала золотую медаль в одиночном зачете.
Стрельба
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины/Женщины
Пневматический пистолет, 10 м
Финал
1. Китай
2. Россия (Виталина Бацарашкина, Артем Черноусов)
3. Украина
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события
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