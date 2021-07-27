Тяжелоатлетка Гуреева принесла Туркмении первую медаль в истории Олимпийских игр
11:39
Тяжелоатлетка Полина Гуреева принесла Туркмении первую медаль в истории Олимпийских игр.
Спортсменка заняла второе место в весовой категории до 59 кг. До этого момента Туркмения оставалась единственной из стран бывшего СССР, у которой не было медалей на Олимпиадах.
Золото в категории до 59 кг взяла Ко Син Чунь из Тайваня, третье место — у японки Микико Андо.
Тяжелая атлетика
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
Весовая категория до 59 кг
Финал (группа А)
1. Ко Син Чунь (Тайвань) — 236
2. Полина Гуреева (Туркмения) — 217
3. Микико Андо (Япония) — 214
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