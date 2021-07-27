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Тяжелоатлетка Гуреева принесла Туркмении первую медаль в истории Олимпийских игр

11:39
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Тяжелоатлетка Полина Гуреева принесла Туркмении первую медаль в истории Олимпийских игр.

Спортсменка заняла второе место в весовой категории до 59 кг. До этого момента Туркмения оставалась единственной из стран бывшего СССР, у которой не было медалей на Олимпиадах.

Золото в категории до 59 кг взяла Ко Син Чунь из Тайваня, третье место — у японки Микико Андо.

Тяжелая атлетика

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

Весовая категория до 59 кг

Финал (группа А)

1. Ко Син Чунь (Тайвань) — 236

2. Полина Гуреева (Туркмения) — 217

3. Микико Андо (Япония) — 214

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Иван Торопцев все материалы автора

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