Канадская тяжелоатлетка Чаррон выиграла золотую медаль Олимпиады в Токио

Канадская тяжелоатлетка Мауде Чаррон выиграла золотую медаль Олимпиады в Токио в категории до 64 кг. В сумме она набрала 236 кг.

Второй стала итальянка Джорджа Бординьон. Замкнула тройку Чэнь Вен-Хэй с Тайваня.

Тяжелая атлетика

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

Весовая категория до 64 кг

Финал (группа А)

1. Мауде Чаррон (Канада) — 236

2. Джорджа Бординьон (Италия) — 232

3. Чэнь Вен-Хэй (Тайвань) — 230