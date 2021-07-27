Канадская тяжелоатлетка Чаррон выиграла золотую медаль Олимпиады в Токио
15:48
Канадская тяжелоатлетка Мауде Чаррон выиграла золотую медаль Олимпиады в Токио в категории до 64 кг. В сумме она набрала 236 кг.
Второй стала итальянка Джорджа Бординьон. Замкнула тройку Чэнь Вен-Хэй с Тайваня.
Тяжелая атлетика
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
Весовая категория до 64 кг
Финал (группа А)
1. Мауде Чаррон (Канада) — 236
2. Джорджа Бординьон (Италия) — 232
3. Чэнь Вен-Хэй (Тайвань) — 230
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