Каримова и Каменский завоевали бронзовую медаль Олимпиады в стрельбе из пневматической винтовки
09:34
Российская команда в составе Юлии Каримовой и Сергея Каменского в матче за третье место олимпийского турнира по стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров победили команду из Кореи.
Россияне победили со счетом 17:9 и завоевали бронзовую медаль.
Для российских стрелков это четвертая медаль на Олимпиаде. Ранее Виталина Бацарашкина завоевала золото в пистолете и вместе с Артемом Черноусовым взяла серебро в пистолетном миксте, а Анастасия Галашина завоевала серебро в винтовке.
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события
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