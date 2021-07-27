Каримова и Каменский завоевали бронзовую медаль Олимпиады в стрельбе из пневматической винтовки

Российская команда в составе Юлии Каримовой и Сергея Каменского в матче за третье место олимпийского турнира по стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров победили команду из Кореи.

Россияне победили со счетом 17:9 и завоевали бронзовую медаль.

Для российских стрелков это четвертая медаль на Олимпиаде. Ранее Виталина Бацарашкина завоевала золото в пистолете и вместе с Артемом Черноусовым взяла серебро в пистолетном миксте, а Анастасия Галашина завоевала серебро в винтовке.