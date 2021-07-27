Олимпиада
Токио-2020
Другие виды спорта
Стрельба
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020   //    Стрельба

Каримова и Каменский завоевали бронзовую медаль Олимпиады в стрельбе из пневматической винтовки

09:34
Юлия Каримова и Сергей Каменский. Фото ОКР
Юлия Каримова и Сергей Каменский. Фото ОКР
Теги:

Российская команда в составе Юлии Каримовой и Сергея Каменского в матче за третье место олимпийского турнира по стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров победили команду из Кореи.

Россияне победили со счетом 17:9 и завоевали бронзовую медаль.

Для российских стрелков это четвертая медаль на Олимпиаде. Ранее Виталина Бацарашкина завоевала золото в пистолете и вместе с Артемом Черноусовым взяла серебро в пистолетном миксте, а Анастасия Галашина завоевала серебро в винтовке.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора

Опрос

проголосовало: 763
Все опросы
Кто или что стало главным прорывом России в первые три дня Олимпиады-2020 в Токио?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Плавание на Олимпиаде: Рылов и Колесников взяли золото и серебро! Результаты 27 июля
Видео: из дома изрезанной семьи адмирала ВМФ выносят тела
Бандиты переоделись в медиков и расстреляли женщину-политика в ее доме
Холодный дом: почему упал спрос на льготную ипотеку
Как часто можно есть рыбу?
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события